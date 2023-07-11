Путин встретился с Пригожиным и "Вагнером"

Во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Пескова, встреча длилась около 3 часов, в ней также участвовали командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек. Песков сказал, что подробности этой встречи ему неизвестны...

То есть не пригласили мальчика Диму на серьезный пацанский разговор.

Судя по всему, "Вагнер" теперь самый надежный воинский контингент для Путина. Вроде преторианцев для римских императоров - либо защитят, либо своими руками удавят. Вопрос финансирования.

В целом, конечно, испанский стыд - разве не Путин называл их в своем обращении к народу мятежниками? Разве не они убили пилотов едва ли не больше, чем украинцы за все время СВО? Про материальный ущерб даже не говорю...

И вот, пожалуйста, удостоились личной встречи. Какая-то историческая реконструкция, ей-богу...

А.Б.