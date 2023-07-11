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Московский листок

Путин встретился с Пригожиным и "Вагнером"

Опубликовано 11.07.2023 в разделе комментариев 1

путин цензура выборы кремль
Путин встретился с Пригожиным и "Вагнером"

Во время брифинга пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о встрече Владимира Путина с Евгением Пригожиным в Кремле через 5 дней после мятежа, 29 июня. Об этом сообщает РИА Новости. По словам Пескова, встреча длилась около 3 часов, в ней также участвовали командиры отрядов "Вагнера" — всего 35 человек. Песков сказал, что подробности этой встречи ему неизвестны...

То есть не пригласили мальчика Диму на серьезный пацанский разговор.

Судя по всему, "Вагнер" теперь самый надежный воинский контингент для Путина. Вроде преторианцев для римских императоров - либо защитят, либо своими руками удавят. Вопрос финансирования.

В целом, конечно, испанский стыд - разве не Путин называл их в своем обращении к народу мятежниками? Разве не они убили пилотов едва ли не больше, чем украинцы за все время СВО? Про материальный ущерб даже не говорю...

И вот, пожалуйста, удостоились личной встречи. Какая-то историческая реконструкция, ей-богу...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Это была обычная операция по дезинформации противника
Вы же видели,как враги воспрянули?-) написал 11.07.2023 00:23
За один день Вагнера превратились из террористов ( по версии Госдепа ) в освободителей России.
А через сутки Госдеп и западные СМИ стыдливо отыграли назад.
А уж как хохлы радовались,не видел и не читал только ленивый-)
Хотя погибших российских военных конечно жаль..
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