Эрдоган поменял первородство в НАТО за обещания

Швеция пообещала турецким властям безвизовый режим и таможенный союз с Европейским союзом в обмен на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека военного блока Йенса Столтенберга.

По его словам, Стокгольм пообещал приложить усилия, интенсифицировать процесс приема Анкары в Евросоюз, а также оказать протекцию с модернизацией таможенного союза и активизацией переговоров о безвизовом режиме.

Ранее наш друг Эрдоган согласился на прием Швеции в Альянс в кратчайшие сроки.

Я вот думаю о дешевизне международной политики... Помните, Эрдоган еще недавно говорил про Швецию и Финляндию в НАТО - никогда и ни за что...

Оказалось, можно, за обещание посодействать... Швеция второстепенная европейская держава, она сама ничего не может, только пообещать. Какова ее ценность для НАТО? Тоже относительная, та же Турция с большой и хорошо себя показавшей армией имеет куда большее значение. Хотя Швеция, в отличие от той же Турции, имеет свое военное авиастроение. А, допустим, Германия не имеет. И вот уже неплохие истребители "Грипен" становятся натовскими... Можно поставлять Украине, к примеру. Которую тоже таким макаром могут принять в НАТО, несмотря на незавершенный военный конфликт. Ей и обещать ничего не надо, безвиз и так дали, авансом.

И вот скоро можем опять увидеть шведов под Полтавой... И турок на Кинбурнской косе.

А.Б.