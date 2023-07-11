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Московский листок

Эрдоган поменял первородство в НАТО за обещания

Опубликовано 11.07.2023 в разделе комментариев 1

турция эрдоган
Эрдоган поменял первородство в НАТО за обещания

Швеция пообещала турецким властям безвизовый режим и таможенный союз с Европейским союзом в обмен на членство в Североатлантическом альянсе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека военного блока Йенса Столтенберга.

По его словам, Стокгольм пообещал приложить усилия, интенсифицировать процесс приема Анкары в Евросоюз, а также оказать протекцию с модернизацией таможенного союза и активизацией переговоров о безвизовом режиме.

Ранее наш друг Эрдоган согласился на прием Швеции в Альянс в кратчайшие сроки.

Я вот думаю о дешевизне международной политики... Помните, Эрдоган еще недавно говорил про Швецию и Финляндию в НАТО - никогда и ни за что...

Оказалось, можно, за обещание посодействать... Швеция второстепенная европейская держава, она сама ничего не может, только пообещать. Какова ее ценность для НАТО? Тоже относительная, та же Турция с большой и хорошо себя показавшей армией имеет куда большее значение. Хотя Швеция, в отличие от той же Турции, имеет свое военное авиастроение. А, допустим, Германия не имеет. И вот уже неплохие истребители "Грипен" становятся натовскими... Можно поставлять Украине, к примеру. Которую тоже таким макаром могут принять в НАТО, несмотря на незавершенный военный конфликт. Ей и обещать ничего не надо, безвиз и так дали, авансом.

И вот скоро можем опять увидеть шведов под Полтавой... И турок на Кинбурнской косе.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re: Швеция. Какова ее ценность для НАТО?
Карлсон, который живет без крыши написал 11.07.2023 10:14
Рядом со Швецией находится бандитское государство, которому ничего не стоит отправить свои войска на Стокгольм, Хельсинки, Копенгаген. Договора с бандитами не стоят даже бумаги, на которой они написаны. Поэтому шведы хотят в НАТО. Ладно бы они одни. Большая часть российской "элиты", не смотря на конфликт, спят и видят, как оказаться в ЕС и НАТО. А вы нам тут мозги пудрите про одинаковый везде капитализм.
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