Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год

В России задолженность компаний перед казной в прошлом году увеличилась на 545 млрд руб. или на 27,5% по сравнению с позапрошлыми показателями, достигнув отметки в 2,5 трлн руб.

Главная причина такой ситуации заключается в отсрочке уплаты НДС рядом отечественных компаний. Однако увеличение общей задолженности по доходам в 2022 году не превысило темпы роста поступлений.

Как говорят эксперты, возникновение задолженности в большинстве случаев говорит о проблемах в организации, которые требуют решения на местном уровне.

В общем, 2,5 миллиарда - пустяки, еще напечатаем, финансовой стабильности это не угрожает...