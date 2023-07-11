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Московский листок

Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов

Опубликовано 11.07.2023 в разделе комментариев 0

гибдд штраф пдд
Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов

Об этом заявлено в письме МВД в адрес депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского.

Ранее зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин попросил мэра Москвы Сергея Собянина ограничить скорость электросамокатов до 10 км/ч. - эта проблема имеет большую социальную значимость.

Кроме того, он призвал к тому, чтобы запретить детям младше 16 лет пользоваться подобным транспортом. Он подчеркнул, что штрафы за нарушение таких правил должны быть соразмерны штрафам для водителей автомобилей.

А как собирать эти штрафы, интересно? У самоката теперь будет номер? Камеры будут стоять на только на проезжей части, но и на тротуаре? У водителей самокатов теперь будут права, которые привяжут к номеру транспортного средства? И прав на вождение самоката тоже будут лишать по суду? И, видимо, придется создавать отдельное подразделение ГИБДД для самокатчиков, как для мотоциклистов...

А.Б.



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