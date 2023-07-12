Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Крен

Опубликовано 12.07.2023 автором Юрий Виньков в разделе комментариев 0

#мигранты #выборы #ес
Крен

По итогам бунта арабской молодежи во Франции правые партии в стране прибавили (https://www.zerohedge.com/political/frances-right-wing-parties-surge-first-polling-riots) в рейтингах 6%, левые потеряли 5%. Крайне правый Национальный фронт Марин Ле Пен и Жордана Барделла с большим отрывом находится на первом месте. Умеренно-правые Республиканцы на третьем месте, с самым большим притоком симпатизантов. Это показывает, что дрейф вправо идет не только среди низших классов и сельской местности, но и в среднем, зажиточном, городском классе.

 

В Германии окружные выборы в Тюрингии выиграл (https://abcnews.go.com/International/wireStory/german-county-elected-candidate-time-nazi-era-raising-100865255) кандидат от крайне правой партии впервые со времен Гитлера.

 

В Испании в опросах перед досрочными выборами в парламент лидирует Народная партия, основанная франкистами.

 

В Нидерландах премьер Рютте распустил левое правительство из-за прений по вопросу миграции. Следующую правящую коалицию, вероятно, составят правое Фермерское движение и крайне правая Партия свободы.

 

Очевидно, что все последующие выборы в Европе будут победным маршем правых популистских партий. Даже интересно, есть ли будущее у правого Евросоюза как у политического объединения (теоретически - почему нет, но с другой стороны, национальные интересы должны превалировать). И второе: меньше мигрантов = больше инфляция = больше бедных = еще больше ресентимента рабочего класса. Замкнутый круг.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за 5 минут, заявил Зеленский
Президент США мог бы прекратить конфликт на Украин...
10.07.2023
Ядерное оружие, армия и ЧВК
Ядерное оружие, армия и ЧВК
03.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кассетные боеприпасы уже рвутся в Токмаке (1)
Крен (0)
Нам предстоит долгая и кропотливая работа социально-экономического и правового характера (0)
Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов (5)
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год (4)
Эрдоган поменял первородство в НАТО за обещания (5)
Путин встретился с Пригожиным и "Вагнером" (22)
Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за 5 минут, заявил Зеленский (1)
Многие страны стали репатриировать золото в качестве актива-убежища (0)
Из-за ливней Сочи отрезан от "большой зекмли" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss