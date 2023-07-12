По итогам бунта арабской молодежи во Франции правые партии в стране прибавили (https://www.zerohedge.com/political/frances-right-wing-parties-surge-first-polling-riots) в рейтингах 6%, левые потеряли 5%. Крайне правый Национальный фронт Марин Ле Пен и Жордана Барделла с большим отрывом находится на первом месте. Умеренно-правые Республиканцы на третьем месте, с самым большим притоком симпатизантов. Это показывает, что дрейф вправо идет не только среди низших классов и сельской местности, но и в среднем, зажиточном, городском классе.

В Германии окружные выборы в Тюрингии выиграл (https://abcnews.go.com/International/wireStory/german-county-elected-candidate-time-nazi-era-raising-100865255) кандидат от крайне правой партии впервые со времен Гитлера.

В Испании в опросах перед досрочными выборами в парламент лидирует Народная партия, основанная франкистами.

В Нидерландах премьер Рютте распустил левое правительство из-за прений по вопросу миграции. Следующую правящую коалицию, вероятно, составят правое Фермерское движение и крайне правая Партия свободы.

Очевидно, что все последующие выборы в Европе будут победным маршем правых популистских партий. Даже интересно, есть ли будущее у правого Евросоюза как у политического объединения (теоретически - почему нет, но с другой стороны, национальные интересы должны превалировать). И второе: меньше мигрантов = больше инфляция = больше бедных = еще больше ресентимента рабочего класса. Замкнутый круг.