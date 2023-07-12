Нам предстоит долгая и кропотливая работа социально-экономического и правового характера

В традиционных профсоюзах распространено мнение, что существует угроза того, что платформенная занятость, как форма организации хозяйственной деятельности в сложившихся условиях, когда доля цифровых платформ в ВВП России, по разным оценкам, составляет от 2 до 5%, может стать инструментом разрушения солидарности трудящихся.

Мы считаем, что платформенные занятые и самозанятые это новый пролетариат, который видит организацию труда иначе. Это его право, а наша задача — это защита прав людей нового труда. Несмотря на то, что он работает в цифровой экономике, защита ему нужна не виртуальная, а реальная.

В обществе растет понимание того, что преодолеть эти объективные трудности в деле защиты интересов нового труда можно через трансформированные или совершенно новые организации - структуры, не носящие в полной мере черты традиционных российских профсоюзов, но стоящие ближе по функционалу и структурам традиционных цеховых объединений или гильдий ремесленников. В рамках этих новых структур общая выгода от единства действий превзойдет потери от конфликтов интересов между различными стратами трудящихся.

Такого рода новый “платформенный синдикализм” позволит стабилизировать и сделать относительно предсказуемыми доходы самозанятых, не позволит цифровым платформам использовать высокий уровень конкуренции среди самозанятых против их интересов.

Платформенные работники и самозанятые должны добровольно определять необходимые им меры социальной поддержки, кроме тех, которые и так им гарантированы по Конституции. К сожалению, люди нового труда разрозненны и пока не видят союзов, способных их объединить, так как ничего нового им не предлагается, а традиционные формы им не интересны.

Более 15 миллионов россиян, в той или иной мере, постоянно или частично заняты в платформенной экономике. Их даже точно посчитать невозможно, так как нет четких критериев, а главное закон, который в ближайшее время должен появиться.

Независимые профсоюзы все более отчетливо понимают необходимость конструктивной позитивной и созидательной выработки мер регулирования платформенного сегмента экономики, адекватных экономическим и социальным интересам как общества в целом, так и отдельных страт представителей нового труда.

Нам предстоит долгая и кропотливая работа социально-экономического и правового характера, обеспечивающая справедливые требования самозанятых и платформенных занятых – людей нового труда. При этом целью деятельности таких организаций должно стать превращение платформенной занятости в механизм, гарантирующий новому пролетариату чувство свободы, возможности собственной самореализации и защищенности от отдельных государственных регуляторов и крупного бизнеса.