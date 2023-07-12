Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Кассетные боеприпасы уже рвутся в Токмаке

Опубликовано 12.07.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Кассетные боеприпасы уже рвутся в Токмаке

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города. Уточняется, что попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче украинской армии кассетных бомб. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.

Надо сказать, что кассетные боеприпасы в Токмаке навряд ли американского происхождения. Все же слишком мало времени между заявлением Байдена и боевым применением.

Но у Украины имеются собственные запасы такого вооружения. И она его применяла с 2014 года, видел сам. И полагаю, с применением кассетных боеприпасов иностранного производства проблдем у украинского командования не возникнет.

Сергей Шойгу уже заявил: "В случае поставки США на Украину кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения в отношении ВСУ". И тут я ему верю - применят...

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==98== написал 12.07.2023 00:42
Почему вынуждены.?
Росссияне используют фосфорные бомбы и кассетные боеприпасы с февраля 2014 года.
Вся Харьковская область усеяна неразорвавшимися элементами.
А поливанием Мариуполя и Бахмута фосфором вся сеть любовалась.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за 5 минут, заявил Зеленский
Президент США мог бы прекратить конфликт на Украин...
10.07.2023
Ядерное оружие, армия и ЧВК
Ядерное оружие, армия и ЧВК
03.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Кассетные боеприпасы уже рвутся в Токмаке (1)
Крен (0)
Нам предстоит долгая и кропотливая работа социально-экономического и правового характера (0)
Минпромторг прорабатывает вопрос обязательной сертификации электросамокатов (5)
Бюджет недополучил 2,5 трлн рублей по налогам за прошлый год (4)
Эрдоган поменял первородство в НАТО за обещания (5)
Путин встретился с Пригожиным и "Вагнером" (22)
Президент США мог бы прекратить конфликт на Украине за 5 минут, заявил Зеленский (1)
Многие страны стали репатриировать золото в качестве актива-убежища (0)
Из-за ливней Сочи отрезан от "большой зекмли" (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss