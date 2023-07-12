Кассетные боеприпасы уже рвутся в Токмаке

Украинские войска обстреляли город Токмак в Запорожской области, предварительно, кассетными боеприпасами, сообщили в оперативных службах города. Уточняется, что попадания зафиксировали в районе птицефабрики и на выезде из города сторону Васильевки.

На минувшей неделе президент США Джо Байден объявил о передаче украинской армии кассетных бомб. Снаряды такого типа запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны. В их число не входят Соединенные Штаты, Китай, Россия и Украина.

Надо сказать, что кассетные боеприпасы в Токмаке навряд ли американского происхождения. Все же слишком мало времени между заявлением Байдена и боевым применением.

Но у Украины имеются собственные запасы такого вооружения. И она его применяла с 2014 года, видел сам. И полагаю, с применением кассетных боеприпасов иностранного производства проблдем у украинского командования не возникнет.

Сергей Шойгу уже заявил: "В случае поставки США на Украину кассетных боеприпасов российские военные будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения в отношении ВСУ". И тут я ему верю - применят...

А.Б.