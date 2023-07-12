Заявление Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали в Washington Post.

В статье говорится, что авантюра украинского президента использовалась в качестве тактики ведения переговоров.

Зеленский написал, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев.

Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины в разгар конфликта.

А я же подумал о другом - членство в НАТО стало в последнее время привлекательным! Государства и нации в здравом вроде бы рассудке рвутся в военный блок!

Причем ни одной войны НАТО еще не прекратило, зато несколько затеяло. Фактически члены НАТО соглашаются с использованием их солдат и их промышленности в совершенно чуждых им интересах. Та же Украина, даже не будучи членом альянса, уже отправляла своих солдат в весьма экзотические и очень далекие от Украины страны - Ирак, Афганистан... А участие в войне против сербов в бывшей Югославии! Никаких выгод Киеву от этого не было, только позор.

И это касается не только Украины - Польша весьма активно воевала в Ираке, хотя никаких общих границ с ним у нее нет и не предполагается. Навряд ли Саддам Хусейн собирался нападать на Люблин или Краков. И тем не менее - факт!

Сейчас Британия и Франция начали поставки дальнобойных ракет на Украину. Понятно, что если Киев ударит по Крыму, то это будут именно французские или британские ракеты. Впервые с Крымской войны на полуострове будут рваться французские и британские боеприпасы.

На Украине уже сейчас воюют французские и британские танки, орудия и минометы. Поставленные Киеву в долг - платить Зеленскому сейчас нечем. Он платит кровью.

По сути, идет репетиция Третьей мировой войны. Пока без вдохновляющих результатов с обеих сторон. И страны стоят в очереди за почетным правом участвовать в этой бойне.

А.Б.