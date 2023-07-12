Убитый в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий ранее был внесен в базу украинского сайта «Миротворец». На это обратило внимание РИА Новости.

Данные Ржицкого были внесены в базу украинского ресурса «Миротворец». Сейчас на его фотографии стоит статус «ликвидирован».

Созданный в 2014 году сайт «Миротворец» является публичным реестром личных данных журналистов, артистов, политиков и других медийный лиц из разных стран, которые, по мнению администраторов портала, являются «сепаратистами» и «агентами Кремля».

То есть налицо акт государственного терроризма.

Задержан и подозреваемый в причастности к убийству. Предполагаемым злоумышленником оказался мужчина 1959 года рождения, то есть мой ровесник, - экс-глава украинской федерации Шотокан карате-до. Какое удачное совпадение!

А.Б.