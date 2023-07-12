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Московский листок

Поезд едет, рельсы гнутся...

Опубликовано 12.07.2023 в разделе комментариев 1

дорога рельсы
Поезд едет, рельсы гнутся...

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в четырех федеральных округах России аномальная жара может повредить железные дороги, в том числе согнуть рельсы.

В Уральском федеральном округе, Томской, Омской, Новосибирской, Астраханской областях и в Башкирии температура воздуха на 3-8 градусов выше климатической нормы, что ведет к риску перегрева трансформаторных подстанций.

Также могут отключиться холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и подачи электроэнергии, на этой неделе сохраняется риск деформаций железнодорожного полотна, отметили в ВНИИ ГОЧС.

Ранее стало известно, что в Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары.

Железная дорога в России функционирует с середины 19 века, с тех пор и жаркая погода тоже случалась, но рельсы почему-то не гнулись... Может, проблема не с погодой, а с рельсами?



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Всего комментариев к статье: 1
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Шумел камыш и рельсы гнулись
Бибир написал 12.07.2023 11:31
Нарушение советской прочной технологии и советских гостов ведет к авариям в любой отрасли народного хозяйства. Будь то разрушение саяно шушенской гэс руками безруких менеджеров, будь то нарушение плавки стали для жд полотна. Будь то укладка шпал и насыпи с нарушениями. Странно что еще не додумались оправдать свои разрушают месяца конструкции старость и не своевременной заменой старого полотна или оправдаться дождем как в Сочи. Но пока не смыло будут и на жд экономить. Видимо для эффективных менеджеров жд. По пять мильонов в месяц да по концу года мильярд. Вот те и погнули рельсы кто.
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