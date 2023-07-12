Поезд едет, рельсы гнутся...

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) предупредил, что в четырех федеральных округах России аномальная жара может повредить железные дороги, в том числе согнуть рельсы.

В Уральском федеральном округе, Томской, Омской, Новосибирской, Астраханской областях и в Башкирии температура воздуха на 3-8 градусов выше климатической нормы, что ведет к риску перегрева трансформаторных подстанций.

Также могут отключиться холодильные установки, системы кондиционирования воздуха и подачи электроэнергии, на этой неделе сохраняется риск деформаций железнодорожного полотна, отметили в ВНИИ ГОЧС.

Ранее стало известно, что в Омской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары.

Железная дорога в России функционирует с середины 19 века, с тех пор и жаркая погода тоже случалась, но рельсы почему-то не гнулись... Может, проблема не с погодой, а с рельсами?