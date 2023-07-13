Ростовские погорельцы. Шесть лет без компенсации за дома, а теперь и землю изымем

Пожар августа 2017 года на Театральном спуске в Ростове-на-Дону уничтожил 160 домов. Без крыши остались более 700 человек, один погиб. Пожар был достаточно разборчив — он сжёг те дома, которые были нежеланны. Нежеланны для администрации (располагались в планах будущих застроек города), нежеланны для неких тёмных личностей, которые угрожали проблемами жителям, нежелающим продавать им свои дома (земли).

В первые дни версия о поджоге домов была основной. "По предварительной версии, основная причина пожара - умышленное занесение посторонних источников зажигания в нескольких местах. Кроме того, опрос жителей пострадавшего от огня района показал, что пожар начался в нескольких местах практически одновременно. В настоящее время данная версия отрабатывается правоохранительными органами", - информация от собеседника агентства INTERFAX.RU. Его слова почти повторяет начальник главного управления МЧС РФ по Ростовской области Валерий Синьков, сообщая о занесении постороннего источника зажигания, но с поправкой, что перенос огня произошёл из-за сильного ветра.

Далее версия поджога переросла в несчастный случай. С проводкой. Провода коротнуло, мусор загорелся. На дальнейших судах независимая экспертиза показала, что пострадавшие провода (улики короткого замыкания) не имеют отношение к «ДОНЭНЕРГО» (чьих сотрудников обвинили в халатности), но версия с поджигателями так и канула. А обещанных властями выплат жителям пришлось добиваться.

Стоит признать, что жителям квартир, проживавших по условиям социального найма, жильё была предоставлена. Жителям приватизированных квартир за компенсацию уже пришлось бороться.

Почти 4 года длилось противостояние властей с горожанами. Пикеты, акции протеста, обращения в СМИ. И компенсации данной категории погорельцев также признали и стали выдавать. Выдавали, правда, урезанные (например, двушка превращалась в однушку), а нехватка бывших метров восполнялась ипотекой.

Третьей категории погорельцев, жителям частных домов, пришлось сложнее всех. Некоторые из них пытались восстановить уничтоженное жильё самостоятельно. Им запретили — земля переведена в нежилую. Дома нескольких активных жителей в 19-м году были разобраны, видимо, в назидание.

А в апреле 2020-го администрация и вовсе подала иски о лишении права собственности ряда жителей в связи с разрушением их домов (впрочем, иски были проиграны).

29 июня 2021 года под № 556 выходит Постановление Администрации Ростова-на-Дону об утверждении документации по планировке территории для размещения линейного объекта «Строительство автомобильной дороги в границах территории Театрального спуска».

В начале июля 2023-го погорельцы УЗНАЮТ О ПОДГОТОВКЕ К ИЗЪЯТИЮ ЗЕМЛИ, НА КОТОРОЙ СТОЯЛИ ИХ ДОМА. ДИСОТИ (Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры) в своих ответах пострадавшим жителям пишет: «В настоящее время проводится правовая экспертиза проекта постановления Администрации города Ростова-на-Дону «Об изъятии для муниципальных нужд объектов недвижимого имущества, связанных с размещением линейного объекта «Строительство автомобильной дороги в границах территории Театрального спуска».

В своей коллективной жалобе от 11 июля 2023 года к главе Администрации города Алексею Логвиненко жители сгоревших частных домов просят принять меры по защите их прав частной собственности и по выкупу земли согласно Земельному кодексу (ст. 281).

Итак, спустя шесть лет после трагедии, спустя шесть лет после борьбы за свои права, ещё почти 80 человек, пострадавших при масштабном городском пожаре, не получили никаких компенсаций. Автомобильная дорога, конечно, хорошо, но ведь не за счёт жилищного вопроса и без того пострадавших ростовчан.