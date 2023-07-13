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Московский листок

Приватизация культуры церковью

Опубликовано 13.07.2023 в разделе комментариев 1

церковь рпц кирилл
Приватизация культуры церковью

Патриарх Кирилл и министр культуры Ольга Любимова почему-то в Александро-Невской лавре 12 июля подписали договор о передаче иконы «Троица» кисти Андрея Рублева - Троице-Сергиевой лавре.

Мы уже много раз обращались к этому тихому конфликту вокруг одной из важнейших икон русского православия. Конфликт между кем и кем? По сути, между церковью и светской культурой, где государство в лице президента однозначно приняло сторону церкви, формально отделенной от него Конституцией. Хотя культура от государства никак не отделена, и для нее, для культуры создано целое министерство в структуре этого государства.

Чья "Троица" - исключительно РПЦ как объект религиозного поклонения или она принадлежит всему обществу как памятник его культуры?

Получается, что только церкви...

«Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви»,— сказал патриарх Кирилл после церемонии подписания договора.

Это точно, настало другое время - когда шедевры изымаются из государственного фонда и передаются негосударственной структуре... Приватизация культуры, по сути.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Культ карго
Кущ проржался написал 13.07.2023 10:13
Вот чем грамотны муслимы? Тем, что они последователей бога не изображают рукотворно, да и вообще никого, но это другая история. Вы же, холопы, целуете картинку, придуманную автором. Да, не спорю, гениальным автором, но человеком. И мандат ему никто не выдавал
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