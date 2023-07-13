В России попытаются создать новые курорты

В России появятся круглогодичные морские курорты на 10 млн человек. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на заседании правительственной комиссии по развитию туризма. По его словам, курорты федерального значения появятся на Балтийском, Азовском, Черном, Каспийском и Японском морях.

А как же Баренцево и Охотское? Тоже моря не из последних...

Мне это напоминает еще советский проект создания курортной зоны на Каспийском море - черноморские курорты не справлялись с потоком отдыхающих. Но прожект не был осуществлен - СССР распался, и стало не до внутреннего туризма. Так мы в Дагестан и не ездим отдыхать на море...

Вообще перед созданием круглогодичного курорта в России стоит одна проблема - зима. Холодно у нас купаться в январе, да и в марте еще холодно. А аквапапрк можно и в Норильске построить, не отходя, так сказать, от рабочего места.

Круглогодичный курорт может быть в наших условиях только каким-то специфически лечебным, как Кисловодск, или нужна культурная программа.

Была, кстати, попытка сделать Таганрог курортом - это культурная столица Донского края, там и зимой есть, на что посмотреть и чем заняться. Но что-то не сложилось, хотя даже кое какие деньги были потрачены. Но даже ростовчане не особо ездят в таганрог на отдых, предпочитая либо свой ЛеБерДон, либо Ейск или Голубицкую...

Может быть, если бы на базе в целом хорошей медицины в Южном округе появился медицинский курорт - тогда может быть...

Та же история в Крыму - даже в Ялте зимой разве что удавиться... А что говорить про Феодосию или Геленджик?

Должна быть изюминка, зачем ехать зимой туда, где холодно? А невозможность поехать на настоящий курорт - это плохой стимул.

А.Б.