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Московский листок

НАТО намерено "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу

Опубликовано 13.07.2023 в разделе комментариев 1

польша нато
НАТО намерено "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу

Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии. — Прим. ред.), на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал политик после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.

Сейчас на территории республики расквартированы около десяти тысяч солдат альянса, большинство из которых представляют Вооруженные силы США.

Кроме того, как уточнил Дуда, для быстрой переброски войск в Польше разместят склады с вооружением.

Не знаю, как сто тысяч солдат остановят ядерный удар, но в целом такая перспектива навряд ли послужит делу мира во всем мире... Или теперь за это дело статья имеется?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==100== написал 13.07.2023 11:56
Делу мира послужит вывод войск с территории Украины и прекращение войны.
А Польша всего лишь защищается от неадекватного соседа.
У соседа есть привычка говорить о мире и планомерно кого-нибудь убивать.
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