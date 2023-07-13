НАТО намерено "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу

Члены Североатлантического альянса приняли план переброски 100 тысяч солдат в Польшу "в случае необходимости", заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Я могу пояснить, что предполагается: если бы случилось нападение, например, на Брестские ворота (со стороны Бреста в Белоруссии. — Прим. ред.), на нашу территорию было бы направлено плюс-минус 100 тысяч солдат НАТО для немедленной обороны", — сказал политик после окончания саммита НАТО в Вильнюсе.

Сейчас на территории республики расквартированы около десяти тысяч солдат альянса, большинство из которых представляют Вооруженные силы США.

Кроме того, как уточнил Дуда, для быстрой переброски войск в Польше разместят склады с вооружением.

Не знаю, как сто тысяч солдат остановят ядерный удар, но в целом такая перспектива навряд ли послужит делу мира во всем мире... Или теперь за это дело статья имеется?

А.Б.