Изменил пол - изменишь и Родине!

Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо" (признано иноагентом) и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".

Вот что-то странно - администратор информационного ресурса оказался настолько неосведомленным в правовой ситуации? Не знал, что за поддержку ВСУ накажут и очень сурово?

А вот есть и другой вопрос - раз можно ослеживатьб банковские переводы гражданина, что вроде бы защищено особой статьей о банковской тайне, то нельзя ли и фальсифицировать сам перевод, чтобы потом обвинить этого гражданина в государственной измене? Это только вопрос, но, согласитесь, логичный...

А.Б.