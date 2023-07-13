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Московский листок

Изменил пол - изменишь и Родине!

Опубликовано 13.07.2023 в разделе комментариев 1

фсб арест гсу
Изменил пол - изменишь и Родине!

Силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста из Орловской области, подозреваемого в финансировании украинской армии, заведено дело о госизмене, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным службы, "активист ЛГБТ-движения, ранее изменивший половую принадлежность с женщины на мужчину, волонтер правозащитного медиа-проекта "ОВД-Инфо" (признано иноагентом) и администратор тематического антироссийского информационного ресурса" сделал безналичный перевод на счет в украинском банке для "оказания финансовой помощи ВСУ".

Вот что-то странно - администратор информационного ресурса оказался настолько неосведомленным в правовой ситуации? Не знал, что за поддержку ВСУ накажут и очень сурово?

А вот есть и другой вопрос - раз можно ослеживатьб банковские переводы гражданина, что вроде бы защищено особой статьей о банковской тайне, то нельзя ли и фальсифицировать сам перевод, чтобы потом обвинить этого гражданина в государственной измене? Это только вопрос, но, согласитесь, логичный...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==100== написал 13.07.2023 12:01
Сегодня слушаешь ты джаз, а завтра Родину продашь.
Это мы уже проходили.
Россия уверенно регрессирует к одноклеточному существованию.
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