ЧВК "Вагнер" нет

Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!.. У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Оно понятно - кто-то же взял Ростов, кто-то же шел на Москву, с кем-то же, в конце концов, сам Путин встречался в Кремле недавно... А юридически Ростова никто не брал, на Москву не ходил и Путин встречался в Кремле с пустотой: сам себе жал руку, сам себе что-то бубнил под нос - ну совсем как Байден. Только в Кремле...

Но тогда возникает вопрос денежек кто и на каком основании передавал "никому" и "никуда" миллиарды рублей казенных денег? Кто и накаком основании передавал в никуда вооружение и военную технику? Кому и на каком основании выдавались помилования и государственные награды?

Я правда не понимаю! Но президент - юрист, кандидат экономических (почему-то) наук обязан же разъяснить обществу эту загадку?

Или ничего он вообще не обязан обществу, да и вообще никакого общества у нас не юридически существует?..

Слава богу, хоть президент существует, во всяком случае, юридически...

А.Б.