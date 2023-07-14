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Московский листок

ЧВК "Вагнер" нет

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 2

путин цензура выборы кремль
ЧВК "Вагнер" нет

Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!.. У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Оно понятно - кто-то же взял Ростов, кто-то же шел на Москву, с кем-то же, в конце концов, сам Путин встречался в Кремле недавно... А юридически Ростова никто не брал, на Москву не ходил и Путин встречался в Кремле с пустотой: сам себе жал руку, сам себе что-то бубнил под нос - ну совсем как Байден. Только в Кремле...

Но тогда возникает вопрос денежек кто и на каком основании передавал "никому" и "никуда" миллиарды рублей казенных денег? Кто и накаком основании передавал в никуда вооружение и военную технику? Кому и на каком основании выдавались помилования и государственные награды?

Я правда не понимаю! Но президент - юрист, кандидат экономических (почему-то) наук обязан же разъяснить обществу эту загадку?

Или ничего он вообще не обязан обществу, да и вообще никакого общества у нас не юридически существует?..

Слава богу, хоть президент существует, во всяком случае, юридически...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Хочу намомнить написал 14.07.2023 11:06
За требование соблюдать законы и Конституцию в России сажают.
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Их и там нет? )))
Целкин-Задов написал 14.07.2023 10:55
Заипись страна. Чего не хватишся, того и нет )) Закон вообще понятие непонятное. Вроде он и есть, а на самом деле нет )) Рулят понятия. И рэволюционная целесообразность. Спасайся кто может. Ай да пыня! Нарулил на сто пожизненных. Но народ доволен. Пока последний стакан нефти доедает.
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