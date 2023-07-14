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Московский листок

Актеры уходят с красной дорожки по призыву своих профсоюзов

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 1

профсоюз акеры
Актеры уходят с красной дорожки по призыву своих профсоюзов

Актеры Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек и Эмили Блант ушли с премьеры блокбастера «Оппенгеймер» в Лондоне, когда стало известно о забастовке Гильдии актеров США, сообщает телеканал Sky News.

Актеры успели предстать перед публикой на красном ковре, однако после ушли с мероприятия.

Накануне сообщалось, что премьеру фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» в Лондоне перенесли из-за возможной забастовки Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA).

С момента начала забастовки, по правилам SAG-AFTRA, актеры не могут давать интервью и выходить на красные дорожки.

Вот представим себе, что Никита Михалков или Юлия Пересильд ушли по призыву профсоюза прямо от налитого стакана в Доме кино... Малореально, нет у нас таких профсоюзов.

Хотелось бы добавить - пока нет...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Этот шляпу снимет перед любым кто денег дает
Бибир написал 14.07.2023 11:10
Михалко еще та шлюха. Сегодня шлюха кремля. Сменится власть будет шлюхой новой власти.
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