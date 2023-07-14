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Московский листок

Авария на комбинате по обогащению урана

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 1

уран аэс оружие атом
Авария на комбинате по обогащению урана

На Уральском электрохимическом комбинате, который находится в Новоуральске Свердловской области, произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, передает ТАСС.

Пострадал один человек.

«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка», — сообщили на комбинате.

Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами после ЧП остается в норме, опасность для жителей Новоуральска отсутствует.

Это к тому, что диверсии на предприятиях, связанных с атомной энергией, избыточны - там и без постороннего вмешательства постоянно что-то происходит, и иногда это "что-то" носит глобальный характер.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Это так и называется
Бибир написал 14.07.2023 11:06
Это что то. Не что иное как халатность во всем. Одним словом похуизм.
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