Авария на комбинате по обогащению урана

На Уральском электрохимическом комбинате, который находится в Новоуральске Свердловской области, произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана, передает ТАСС.
Пострадал один человек.
«Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка», — сообщили на комбинате.
Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами после ЧП остается в норме, опасность для жителей Новоуральска отсутствует.
Это к тому, что диверсии на предприятиях, связанных с атомной энергией, избыточны - там и без постороннего вмешательства постоянно что-то происходит, и иногда это "что-то" носит глобальный характер.
А.Б.
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Бибир написал 14.07.2023 11:06