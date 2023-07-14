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Московский листок

Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 1

авиация самолет
Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко, в четырех километрах от от Курской атомной электростанции.

Жители Воронежа сообщили о мощном взрыве вечером 13 июля, как уточнялось, в районе совхоза «Масловский». Появились видео с процессом уничтожения БПЛА. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома.

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 14 июля пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже.

Предварительно тип и устройство БПЛА, сбитого в Курчатове, не соответствовал обычной конструкциии украинских аппаратов.

 



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Всего комментариев к статье: 1
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...
==101== написал 14.07.2023 11:53
В течение прошлого дня россияне совершили 23 обстрела приграничья Сумской области, зафиксировано 176 взрывов, погиб человек.
...
Ночью 14 июля во время воздушной тревоги в Кривом Роге прогремели взрывы.
...
На юге в сложных погодных условиях происходила боевая работа сил противовоздушной обороны, поскольку враг атаковал беспилотниками во время сильной грозы.
...
Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, защитники из ПвК "Восток" сбили 6 *Шахедов*.
...
С вечера 13 июля по 4 утра 14 июля 2023 года россияне атаковали Украину 17-ю ударными беспилотниками иранского производства *Shahed-136/131* с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск).
....................
И так каждый день.
А вы о каком-то одном занюханом беспилотнике неизвестного происхождения.
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