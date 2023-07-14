Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко, в четырех километрах от от Курской атомной электростанции.

Жители Воронежа сообщили о мощном взрыве вечером 13 июля, как уточнялось, в районе совхоза «Масловский». Появились видео с процессом уничтожения БПЛА. От детонации поврежден фасад и остекление многоквартирного дома.

Дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 14 июля пытались атаковать военный аэродром «Балтимор» в Воронеже.

Предварительно тип и устройство БПЛА, сбитого в Курчатове, не соответствовал обычной конструкциии украинских аппаратов.