А Россия еще есть юридически?

Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

«У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Ловко! Все же президент юрист.

Так проснемся однажды с газетой "Коммерсант" в руке, а там - черным по-русскому: России больше не существует, во всяком случае юридически. Страна-то есть, куда денется... Но юридически есть Частная государственная компания - ЧГК РФ и Путин ее генеральный директор и главный акционер.

А что?