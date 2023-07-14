Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

А Россия еще есть юридически?

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

«У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Ловко! Все же президент юрист.

Так проснемся однажды с газетой "Коммерсант" в руке, а там - черным по-русскому: России больше не существует, во всяком случае юридически. Страна-то есть, куда денется... Но юридически есть Частная государственная компания - ЧГК РФ и Путин ее генеральный директор и главный акционер.

А что?



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС
Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курс...
14.07.2023
А Россия еще есть юридически?
А Россия еще есть юридически?
14.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
О Французской революции (1)
Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС (0)
А Россия еще есть юридически? (0)
Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС (1)
Авария на комбинате по обогащению урана (1)
Актеры уходят с красной дорожки по призыву своих профсоюзов (1)
ЧВК "Вагнер" нет (11)
Изменил пол - изменишь и Родине! (3)
НАТО намерено "при необходимости" перебросить сто тысяч солдат в Польшу (3)
В России попытаются создать новые курорты (6)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss