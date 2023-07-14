Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!.. У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Оно понятно - кто-то же взял Ростов, кто-то же шел на Москву, с кем-то же, в конце концов, сам Путин встречался в Кремле недавно... А юридически Ростова никто не брал, на Москву не ходил и Путин встречался в Кремле с пустотой: сам себе жал руку, сам себе что-то бубнил под нос - ну совсем как Байден. Только в Кремле...

Но тогда возникает вопрос денежек - кто и на каком основании передавал "никому" и "никуда" миллиарды рублей казенных денег? Кто и на каком основании передавал в никуда вооружение и военную технику? Кому и на каком основании выдавались помилования и государственные награды?

Я правда не понимаю! Но президент - юрист, кандидат экономических (почему-то) наук обязан же разъяснить обществу эту загадку?

Или ничего он вообще не обязан обществу, да и вообще никакого общества у нас не юридически существует?..

Слава богу, хоть президент существует, во всяком случае, юридически...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Военный самолет Ан-72 потерпел аварию на аэродроме в Ростове-на-Дону, во время полета женщина-пилот не справилась с управлением и судно рухнуло при посадке. Все живы

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