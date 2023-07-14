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Московский листок

Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Частная военная компания «Вагнер» не существует с юридической точки зрения, заявил 13 июля президент России Владимир Путин в беседе с газетой «Коммерсант».

«Ну так ЧВК «Вагнер» не существует!.. У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует! Группа есть, но юридически не существует», — сказал глава государства.

Оно понятно - кто-то же взял Ростов, кто-то же шел на Москву, с кем-то же, в конце концов, сам Путин встречался в Кремле недавно... А юридически Ростова никто не брал, на Москву не ходил и Путин встречался в Кремле с пустотой: сам себе жал руку, сам себе что-то бубнил под нос - ну совсем как Байден. Только в Кремле...

Но тогда возникает вопрос денежек - кто и на каком основании передавал "никому" и "никуда" миллиарды рублей казенных денег? Кто и на каком основании передавал в никуда вооружение и военную технику? Кому и на каком основании выдавались помилования и государственные награды?

Я правда не понимаю! Но президент - юрист, кандидат экономических (почему-то) наук обязан же разъяснить обществу эту загадку?

Или ничего он вообще не обязан обществу, да и вообще никакого общества у нас не юридически существует?..

Слава богу, хоть президент существует, во всяком случае, юридически...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

Сбер 4276 1609 4595 4072

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

Кратко:

- Военный самолет Ан-72 потерпел аварию на аэродроме в Ростове-на-Дону, во время полета женщина-пилот не справилась с управлением и судно рухнуло при посадке. Все живы

- Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, о жертвах и разрушениях не сообщается

- Путин допустил приостановку зерновой сделки до выполнения обязательств перед Россией

- В Москве из-за резкого ухудшения самочувствия госпитализирована актриса Татьяна Васильева

 

1. Сбитый в Курчатове дрон взорвался недалеко от Курской АЭС

https://forum-msk.org/material/news/1...

2. Авария на комбинате по обогащению урана

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3. Актеры уходят с красной дорожки по призыву своих профсоюзов

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