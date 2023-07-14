О Французской революции

Сегодня День взятия Бастилии. Символическая дата, значимая не только для Франции, но и для всего мира.
Что и как происходило в Париже 14 июля 1789 года — уже не так важно. Гораздо важнее, чем это событие стало для всей Европы. Тюрьма, которой пугали, где держали противников режима, была захвачена народом и снесена.
Конечно, жаль выдающегося памятника средневековой крепостной архитектуры, но оно того стоило. С тех пор все знают, что нет и не будет уже нерушимых режимов, нет и не будет непреодолимых препятствий на пути к человеческой свободе.
Трепещите, тираны!
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Бибир написал 14.07.2023 13:25