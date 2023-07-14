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Московский листок

О Французской революции

Опубликовано 14.07.2023 в разделе комментариев 1

революция марксизм теория
О Французской революции

Сегодня День взятия Бастилии. Символическая дата, значимая не только для Франции, но и для всего мира.

Что и как происходило в Париже 14 июля 1789 года — уже не так важно. Гораздо важнее, чем это событие стало для всей Европы. Тюрьма, которой пугали, где держали противников режима, была захвачена народом и снесена.

Конечно, жаль выдающегося памятника средневековой крепостной архитектуры, но оно того стоило. С тех пор все знают, что нет и не будет уже нерушимых режимов, нет и не будет непреодолимых препятствий на пути к человеческой свободе. 

Трепещите, тираны!



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Всего комментариев к статье: 1
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Так оно при первой опасности и затрепетали
Бибир написал 14.07.2023 13:25
Мало того что затрепететали так еще и обосрались. Вон как из москвабада порснули 24 июня. Только пятки засверкали. И кто куда на джетах. Летят а говнище на страну падает из атмосферы. Воняет. Один володькин с валькой и бортом остался. Володькин это самарский гей который борется с этими самими геями. Вальке свои полстакана терять не охота было. А борт спас режим. И вот когда этот борт отстоял режим все шлюхи продажные вернулись назад. Ну чурка тоже вернулась из своего личного музея где он с луками и оленями всех врагов уже давно победил. Вернулись и сказали что благодаря всеобщему их объединению, это которые быстро смотались на джетах была предотвращения катастрофа революции 17 года. И они и есть самые настоящие герои которые страну... Карл. Они спасли страну... И дааавай и даааавай себя награждать и поваляться своей жидкой смелость говнна летящем из их личных джетов и поганых лживых ртов.
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