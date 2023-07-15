Между отчаянием и надеждой

На международном фестивале документального кино Doker в этом году победил российский фильм - впервые за 9 лет существования ДОКера. Победил вполне заслуженно, да и в целом отечественная программа докфильмов в этом году на фестивале была поистине прорывной.

Возможность увидеть «Снегиря» или «Чебурашку» в принципе есть у каждого желающего - они весь год идут в прокате и в онлайн-кинотеатрах . А вот о том, как развивается российское документальное кино, у широкого отечественного кинозрителя обычно представление самое поверхностное - до телеэкранов обычно добирается лишь малая толика, Центр Документального Кино почил в бозе и перепрофилирован, рекламы у документальных проектов всегда недостаточно, поэтому основная масса документалистов живет от кинофестиваля к кинофестивалю. Труднообъяснимый, фатальный парадокс - производство документальных фильмов неплохо поддерживается государством, Министерство культуры, Фонд кино, Фонд поддержки регионального кинематографа вкладываются в создание социально значимого документального кино, оно снимается в преизрядном количестве и качестве, но до целевой аудитории практически не доходит. Тем не менее, российская документалистика в истекшем киногоду буквально фонтанирует великолепными работами, причём снимает их в абсолютном большинстве случаев многообещающая талантливая молодёжь.

Уроженец города Гаджиево, что на Баренцеве море, молодой, но уже опытный документалист Илья Желтяков, работающий на «Ленфильме», снарядил свою съёмочную группу в длительную экспедицию по Кольскому Северу. Выбрав в герои Романа, выходца из семьи рыбаков, пытающегося найти по пожелтевшей нечёткой фотографии место, где жили предки, команда пронзительного, поэтического роуд-муви «Последний теплоход» огибает вместе с ним Кольский полуостров на теплоходе «Клавдия Еланская» - слухи о том, что этот последний теплоходный маршрут вот-вот закроют, окончательно уничтожив пассажирское сообщение между отдаленными поселками на побережье Баренцева и Белого морей, разжигают у участников экспедиции поисковое, исследовательское любопытство. Обезлюдивание деревень, посёлков и даже маленьких городов пугает своими темпами и своей неумолимой неизбежностью, люди перебираются на «большую землю», остаются самые стойкие. С помощью анимации авторы фильма рисуют карты скитаний героя - из Мурманска мимо раскрученной и благодаря этому имеющей хоть какой-то шанс на выживание Териберки в Островной, затем на остров Сосновец, затем в Чапому, затем в Чаваньгу…. Сегодня эти топонимы мало что говорят тому, кто не живет в Мурманской области, а в советское время ЗАТО Островной был обычной Гремихой, но при этом в нынешнем ЗАТО осталось от силы 1300 человек, а в советской Гремихе было от 40 до 60 тысяч - это была база подводных лодок Северного флота. Сегодня - ни лодок, ни базы, только город-призрак с пустыми глазницами окон и единственной школой, немногочисленные выпускники которой на выпускном вечере поют гимн СССР - они его не застали, но инстинктивно чувствуют, что с ним был связан расцвет их суровой земли. Населённые пункты исчезают с карты вместе с жителями - в 1999 году село Сосновец с 20 тысячами жителей, восточных кольских лопарей, было упразднено, теперь Сосновка - огромный саамский погост. Двадцать человек, оставшихся жить в несуществующей по документам Сосновке - одновременно и оленеводы, и рыболовы, всё умеют, выживут при любых обстоятельствах. А обстоятельства невесёлые - поморские сёла, где раньше были богатые сёмужные колхозы, потихоньку ликвидируют, промысел умирает. Герой картины Роман, упорно не отказывающийся от поисков своих корней, устраивается в единственный сохранившийся рыбный колхоз - помогать немногочисленным жителям готовиться к Дню рыбака - его малая родина, поселок Стрельна, которую удается опознать по фото, давно упразднена, осталось одно название. Замечательное «хожение за два моря» режиссёра Желтякова сотоварищи композиционно делится на главы, каждая из которых посвящена умирающим поселениям и уникально стойким, буквально вросшим в свою землю людям. Невзирая на неутешительную натуру, картина пронизана тонким, неподражаемым юмором, отражающим оптимизм и сангвиническую витальность автора. В качестве саундтрека - корабельные гудки да вечное жужжание комаров.

Документальный фильм Анны Барсуковой «Между отчаянием и надеждой» атмосферно и интонационно похож на «Последний теплоход» - в объективе камеры другой кусочек нашей необъятной Родины, поселок городского типа «Синегорье» Магаданской области, но абсолютно та же трагедия упадка, умирания, запустения. До перестройки - «очередной афёры», по выражению героев, приехавшей из большого города соцработника Оксаны и уроженца Синегорья Руслана, - это был молодёжный посёлок с тремя заводами и собственным сельским хозяйством, сейчас заколоченные дома гниют, люди разъехались, побросав квартиры. С 1989-го по 2022 год население Магаданской области сократилось вчетверо, население Синегорья - в десять раз. Жутковатый, инфернальный саундтрек сопровождает кадры разрухи и деградации Главный герой Руслан, разумно не путающий страну с начальством («Я не в большом восторге от нашего государства, но я люблю свою Родину»), с содроганием вспоминает голод 90-х, когда его семья была на грани выживания. В его ностальгии по СССР нет ничего иррационального: «Если бы не 90-е, то посёлок стал бы городом, а не призраком». Нынешнее Синегорье держится на обслуживании Колымской ГЭС, выдающей 220 мегаватт из 900 возможных - аэропорт закрыли, «Колымаэнерго» сняла с баланса всю социальную инфраструктуру. Кадры заброшенного и разбитого аэропорта напоминают виды донецкого аэропорта, разве что в магаданском Синегорье войны не было - последний самолёт взлетел в 1991 году, с горечью помянем советскую развитую систему гражданской авиации. Общее состояние посёлка метафорически изображено на примере дома престарелых, в котором работает героиня - с течением времени обитателей становится всё меньше и меньше. Безжалостная констатация умирания российских территорий, зафиксированного молодыми документалистами Желтяковым и Барсуковой, конечно, очень контрастирует с пропагандистскими реляциями о «России, с колен встающей». И неожиданный свет в конце туннеля - возобновление авиасообщения в Синегорье через 30 лет после его отмены - не отменяет социального пессимизма и ностальгических воспоминаний о советском прошлом.