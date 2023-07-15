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Московский листок

Голод близко

Опубликовано 15.07.2023 в разделе комментариев 0

еда продукты дороговизна
Голод близко

Населению Земли угрожает нехватка продовольствия через 10-15 лет, заявил президент и генеральный директор торговой сети «Магнит» Ян Дюннинг на конгрессе «ESG — (P) Эволюция».

"Ведь через 10–15 лет мы, обитатели Земли, просто не сможем накормить население. Отчасти потому, что у нас чрезмерное потребление продовольствия, отчасти потому, что ничего не делаем с отходами. Треть продовольствия в мире выбрасывается, нам нужно проснуться, понять ответственность», - призвал Дюннинг.

Ранее в ООН заявили, что из-за пандемии мир может столкнуться с «голодом библейского масштаба». По данным организации, число нуждающихся в продовольствии в мире превысило 800 миллионов человек. В зоне риска в первую очередь находятся страны, которые ведут войны и переживают экономические кризисы. В их числе - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Судан, Сирия, Гаити и Нигерия.

Также эксперты заявляли о рекордном росте цен на продукты в 2021 году, индекс продовольствия в мире за прошлый год вырос на 27%, последний раз такой резкий рост наблюдался в 70-е годы XX века.

Это, конечно, не первое предупреждение о "библейском голоде", а все как-то ничего.

Но вот сейчас боевые действия идут на одних из самых плодородных землях планеты, мин там разбросано - мама не горюй. Помню ведь, едешь в сезон через Херсонщину в Крым, а вдоль дороги жратва-жратва - все дешево, почти даром и отличного качества. Сейчас картина несколько иная... Все же самая большая оросительная система в Европе рухнула. И Херсонский комбайновый завод - всё... Если что и вырастет, убирать нечем.

А ведь по продовольственной сделке именно с этих мест и должны были кормиться Суданы и Нигерии разные... А того гляди, придется завозить еду на саму Украину.

 А.Б.



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