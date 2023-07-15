Элита из тупых холуев

Суды Императорской России и «суды» Российской Федерации

Напомню, что согласно Конституции Российской Федерации (статьи 3 и 10) (согласно приказа народа России паскудам Государственной Думы) судьи в России обязаны быть избранными народом. Но, с согласия паскуд Государственной Думы, подлецов на роль судей назначает президент, вообще не являющийся в России органом государственной власти – тем, через кого народ осуществляет свою власть. И назначает на роль судей не людей, а исключительно подлецов!

И вот давайте посмотрим, во что эти «депутаты» превратили в России судебную защиту прав и свобод граждан. А удобно это сделать сравнением с судами Российской Империи, которой руководили пусть и уже ленивые и отупевшие, но несущие ответственность за свою деятельность цари, а не неизвестные преступники, которые с помощью паскуд в Думе захватили государственную власть в России и благодаря врождённым тупости и подлости российской интеллигенции показывают гражданам артистов в роли президента России.

И давайте рассмотрим это на примере адвокатской практики В.И. Ленина (тем, кто не знает, кто он, и ничего объяснять не имеет смысла). Окончив университет и получив диплом юриста, Владимир Ульянов устроился помощником адвоката Хардина (известного в те времена шахматиста) и помимо помощи Хардину в его процессах, по его доверенности за полтора года работы провёл полностью самостоятельно защиту подсудимых в 15 уголовных делах, и участвовал в 4 гражданских делах, в двух из которых Ленин и довёл дело до конца победой лично.

Что интересно и важно, так это то, что революционер Ленин получил реальное понимание юриспруденции, что позволило ему в дальнейшем лично разработать исключительно демократический (народный) уголовный кодекс РСФСР для уже большевистской России, и между прочим, понять кем являются юристы, как представители интеллигенции России: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает».

Как вы понимаете, в уголовных делах судят тех, кого обвиняет прокурор, а прокуроры у царя не были такой мразью как сейчас, то есть на скамью подсудимых попадали чаще всего реальные преступники, поскольку царские прокуроры не обвиняли заведомо невиновных. И тем не менее, Ленин добился полного оправдания (!) пяти подзащитных – каждого третьего! А остальным добивался существенного снижения наказания, скажем, с 16 месяцев лишения свободы до штрафа в 100 рублей.

И, знаете, и дела были не простые. Вот пример. Ленин защищал отставного солдата, которого купец обвинил в краже 100-рублёвой купюры, сообщив, что солдат у него три раза покупал капусту и, наверное, он и украл. Нашлись свидетели, которые подтвердили эти покупки. Мало этого, этот солдат уже попадался на кражах и был за них осуждён, мало этого, у него в голенище нашли 113 рублей, в том числе и 100-рублёвую купюру. Дело усугубляло и то, что это был суд присяжных, а присяжные обычно снисходительно относились к кражам впервые, но рецидивистов не любили. Посему солдат был обречён – при таких доказательствах его не могли не осудить и осудили. Тем не менее, Ленин бы упорным адвокатом - он подал жалобу в Сенат (тогда Верховный Суд), поскольку солдат говорил, что он честно заработал эти 100 рублей и они были у него ещё до покупки капусты у купца. И солдат просил привезти и выслушать свидетелей, которые знали о том, что он заработал деньги честно, но суд счёл это излишним.

И что сегодня вызывает изумление, так это то, что Сенат отменил приговор, потребовал провести новый суд и заслушать свидетелей защиты. Блин, в нынешней России Верховный Суд – это уже не суд, это даже не смешная пародия на суд – «судьи» этого «Суда» даже всемирно совершаемого преступления, запрещённого статьёй 353, видеть не хотят! Не оправдать его, не заявить, что это преступление не совершается, а просто не хотят видеть! Это «судьи»! А тогда, как видите, дела пересматривались из-за такого, казалось бы, мелкого дела! Подумаешь, отставной солдат!

И дело этого отставного солдата было пересмотрено, честный заработок подтверждён, он был оправдан и ему вернули 100 рублей.

И дело не в юридических способностях Ленина, а дело в самих судах. Почему даже не адвокат, а всего «салага» добивался оправдания каждого третьего подзащитного? Потому, что при царе были суды, а не та мерзость, которую организовали «депутаты» Государственной Думы России. Такие же судьи были и при Сталине, о чём я снова вспоминал совсем недавно: в июле-августе 1941 г. судебная коллегия Мосгорсуда рассмотрела по первой инстанции дела 157 обвиняемых, и из них только 116 были ею осуждены (5 – к расстрелу). На 14 человек были прекращены уголовные дела, а 27 человек оправдано из-за отсутствия «достаточных улик». Запомнили соотношение? Избранные народом судьи признавали обвинение оправданным только в 74% дел.

И спросите тех, кто на полном серьёзе утверждает, что и сегодня в России есть судьи, - а в России есть адвокаты, которые смогли оправдать хотя бы десятого подсудимого, а не каждого третьего, как «салага» Ленин? Что – адвокаты поглупели? Нет, просто в России нет того, кого можно назвать судьёй.

Язык государств полудурков

Давненько я ничего не писал о набившихся во власть и СМИ дебилах.

Ну, вот попал такой кретин-политик или кретин-журналист в ситуацию, когда надо демонстрировать результаты своего ума, а демонстрировать нечего, - что делать? Повторять то, что говорят все, - это понятно, - но повторять и дурак сможет, и вот то, что это каждый дурак сможет, даже дурак понимает. И тогда начинается тупая попытка кретинов без малейшей необходимости заменять русские слова иностранными. С одной стороны, типа мы и иностранные языки знаем до степени, когда и русский уже забыли, а с другой стороны, из-за убогого запаса слов дебилы просто не способны перевести на русский изначально иностранные тексты. Отсюда все эти мейнстримы, локации и логистики с драйвами и трендами.

К примеру, читаем: «Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что ночью в городе Курчатове упал и сдетонировал беспилотник». В понимании Старовойтова или его пресс секретаря дураки напишут «взорвался», а они умные, у них беспилотник «сдетонировал».

Даже в своё время способные нанять действительно знающих редакторов и корректоров солидные издания, сегодня не способны описать новость на русском языке, а не тупо дать её гугл-перевод. Вот, скажем, новостной портал РБК, когда-то самое независимое издание либеральной России, использовало слово «репатриировать» («(книжн.) Возвратить (-ащать) на родину военнопленных, гражданских лиц, беженцев, эмигрантов»). Когда-то давным-давно его ввели в русский язык умники, не способные назвать это явление словом с русскими корнями, но даже тогда использовали это слово только в своём кругу умников – зачем оно надо во всех иных случаях? Если это, когда-то латинское слово, даже в английском означает то, что и в русском – возвращение на родину именно людей?

И вот в 10 июля в 10 самых обсуждаемых новостей России вошла новость с заголовком: «Все больше стран репатриируют золотые резервы после введения Западом санкций против России, сообщает Reuters». Ну, вот зачем вы вместо слова «возвращают» (не людей, а бездушные вещи), используете слово «репатриируют»? Ну, а как тогда читатели узнают, что в РБК новость написали очень умные люди?

И эти глупые дебилы делают такими же дебилами своих читателей или слушателей.

Ещё можно понять, когда и сами дебилы не понимают, что именно они сообщают, и масса их читателей тупая. Вот украинский пропагандистский портал с 870 тысячами подписчиков 10 июля радует читателей: ««С начала контрнаступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях ВСУ освободили 169 квадратных километров. «Это примерно соразмерно с площадью Одессы. На этих территориях продолжаются мероприятия по разминированию местности», — заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. Наши защитники - красавчики! Спасибо, что очищаете украинскую землю от российской нечисти». А ведь элементарные подсчёты показывают, что с такими темпами контрнаступления только на освобождение Мелитопольского и Бердянского районов Запорожской области ВСУ потребуется 7,5 лет! Это красавчики?

А вот ещё радость этого портала на эту же тему: «Российские силы захватили всего 282 квадратных километра на всем театре военных действий с 1 января 2023 года. За пять недель украинские силы освободили почти столько же территории, сколько российские войска захватили более чем за шесть месяцев», - отметили аналитики ISW (https://bit.ly/3O7jm5D). По их данным, от 4 июля Силы обороны отбили примерно 253 квадратных километра территории».

У людей ума не хватает понять, что они сообщили о том, что в ходе контрнаступления Украина не освободила, а потеряла территории, но если даже считать, что Украина только освободила 253 кв. км, то тогда с таким темпами на освобождение только Запорожской, Луганской и Донецкой областей ВСУ потребуется 27 лет.

Но это дураки пишут для дураков, а вот тот, кто считается официально умным: «Возвращение в Украину «азовцев» еще раз продемонстрировало, что на данный момент агрессор уже не имеет никакой субъектности на международной арене. Так советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал реакцию Москвы на возвращение в Украину защитников «Азовстали» (https://bit.ly/3O5bi5m), добавив, что теперь Россию всегда будут ставить на «известное ей место»».

Меня задела вот эта «субъектность» - слово, выдуманное умничающими дураками совсем недавно в замену русского слова «независимость» («Субъектность — свойство индивида быть субъектом активности; применительно к человеку — способность выступать агентом (субъектом) действия, быть независимым от других людей»). Разумеется, Кремль и раньше не имел независимости, и теперь Кремль ни во что не ставят даже мелкие шавки. Однако какое отношение вот именно этот случай имеет к Кремлю?

Эрдогана никто за язык не тянул обещать, что Турция будет исполнять международное право и интернировать (задерживать) военнослужащих воюющих стран до конца войны между ними. И Эрдоган не по своей воле показал себя не держащим слово болтуном - Эрдогана заставили вернуть военнослужащих воюющей Украине. Это Турция потеряла независимость ввиду отказа её президента из-за насилия Запада исполнять свои обещания и международный закон. Кстати, Запад заставил Эрдогана отказаться и от защиты мусульман – Эрдоган вынужден был пообещать снять свои возражения о вступлении Швеции в НАТО.

И, главное, было бы кому об этом говорить! «Государству», у которого президент только и занят тем, что ездит по миру с протянутой рукой чего-то выпрашивая: то оружия; то денег; то поддержки; то просит и просит, чтобы просто на сессию НАТО пригласили, как в 2010 году пригласили «пердизента» России Медведева участвовать в сессии НАТО в Лиссабоне. Но Зеленского, как Киев и не ныл, на сессию НАТО в Вильнюсе не пригласили.

Это, блин, обладатели субъектности!

Мало этого, ведь Украина не имеет этой пресловутой субъектности даже внутри страны. Вернувшийся из Турции на Украину один из командиров «Азова», Сергей Волынский, пояснил, почему «азовцы» сумели сдаться в плен в Мариуполе: «Нас «для пропаганды» продержали почти месяц в катакомбах под «Азовсталью», где мы бессмысленно потеряли сотни своих бойцов. И, наверное, почти все погибли бы там, если бы не вмешательство американцев, которые договорились с русскими о выводе с объекта своих высокопоставленных офицеров в обмен на капитуляцию гарнизона».

«Волына», скорее всего не всё знает. В числе защитников Мариуполя и в числе иных пленных, захваченных в других местах, в плену ДНР и России оказалось 43 добровольца-еврея, гражданина Израиля. И как следует из интервью израильского публициста Льва Вершинина: «К слову, на самом исходе руководства Беннета, Россия через Эмираты вернула Израилю 43 пленных боевика» (Нафтали Беннет - Премьер-министр Израиля с 13 июня 2021 по 1 июля 2022 года). То есть азовцев обменяли на евреев.

Но сейчас Волынский добавил новые данные, которые до него не были известны, - оказывается обороной Мариуполя командовали американцы. И это в государстве, обладающем независимостью??

Как ни странно – в понимании этих зеленских и советников их, подоляков, в этом их независимость и заключена – в независимом выборе холуём своего господина. Они по-другому, независимость понять не способны.