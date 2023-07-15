Украина завалила Польшу зерном

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы ввозимого зерна. Его слова приводит Rzeczpospolita.

Неконтролируемый импорт сельхозпродукции, хлынувший в Польшу с Украины, привел к многочисленным протестам местных фермеров.

Количество ввезенной с Украины пшеницы за минувший год превысило аналогичный показатель 2021 года в 168 раз, ввоз кукурузы вырос в 300 раз. В первые четыре месяца 2023 года было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в прошлом году.

Закупщики пока не подписывают контракты, рассчитывая на отмену введенного Евросоюзом запрета на импорт зерновых в ряд стран, чтобы покупать зерно еще дешевле, и такое развитие ситуации станет крахом для польских фермеров.

В начале июня сообщалось, что Евросоюз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября. Соответствующие меры распространяются на Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Складывается впечатление, что на Украине вывозят все подчистую, как в последний раз. А стоимость овощей на Украине за месяц выросла на 22 процента - это в сезон...

А.Б.