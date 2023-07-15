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Московский листок

Украина завалила Польшу зерном

Опубликовано 15.07.2023 в разделе комментариев 2

еда продукты дороговизна
Украина завалила Польшу зерном

Профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак назвал шокирующими объемы ввозимого зерна. Его слова приводит Rzeczpospolita.

Неконтролируемый импорт сельхозпродукции, хлынувший в Польшу с Украины, привел к многочисленным протестам местных фермеров.

Количество ввезенной с Украины пшеницы за минувший год превысило аналогичный показатель 2021 года в 168 раз, ввоз кукурузы вырос в 300 раз. В первые четыре месяца 2023 года было ввезено в 610 раз больше пшеницы, чем в прошлом году.

Закупщики пока не подписывают контракты, рассчитывая на отмену введенного Евросоюзом запрета на импорт зерновых в ряд стран, чтобы покупать зерно еще дешевле, и такое развитие ситуации станет крахом для польских фермеров.

В начале июня сообщалось, что Евросоюз продлил ограничения на ввоз украинского зерна в ряд стран ЕС до 15 сентября. Соответствующие меры распространяются на Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

Складывается впечатление, что на Украине вывозят все подчистую, как в последний раз. А стоимость овощей на Украине за месяц выросла на 22 процента - это в сезон...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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умопомрачительные цифры
Колхозный счетовод написал 15.07.2023 12:33
Каким образом воюющая Украина производит такое гигантское количество сельхозпродукции?! А в путинской РФ производят и всучивают населению невкусный, рассыпающийся, говенный хлеб
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о байдыновском голодоморе в стране 404.
В.В.Ж. написал 15.07.2023 12:11
Темное это дело,неизвестное,игра власть имущих планеты Земля, помню был крик о том как в 2020 году мыши сожрали запасы в стране 404,с чем останется страна 404 после вывоза всего зерна?Ведь возникает проблема с удобреньями,а они в России,есть конечно и другие государства,однако РФ лидер по производству удобрений.Так что ожидаем голодомор в стране 404,который устроил правнук казака Байды(Байден).
:(
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