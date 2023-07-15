Пока украинцев не будут обучать управлению американскими истребителями

Вашингтон все еще не дал официального разрешения на обучение украинских военных летчиков управлению американскими истребителями F-16.

Почти дюжина европейских стран, обещавших обучать украинских пилотов, все еще ожидают формального одобрения со стороны Соединенных Штатов, без которого они не могут приступить к инструктажу ВСУ.

Обучение планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии. Однако процесс нельзя запустить до тех пор, пока Госдепартамент США не даст официального разрешения на передачу инструкций, симуляторов и другого необходимого оборудования, хотя президент США Джо Байден обещал "дать зеленый свет" программе, официальный запрос "еще рассматривается".

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс заявил, что американское оборонное ведомство не считает, что складывающиеся в настоящий момент условия конфликта на территории Украины подходят для применения истребителей F-16.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Но вроде бы у Украины пока нет ядерного оружия. Или я что-то упустил?..

А.Б.