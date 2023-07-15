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Московский листок

Пока украинцев не будут обучать управлению американскими истребителями

Опубликовано 15.07.2023 в разделе комментариев 5

истребитель самолет
Пока украинцев не будут обучать управлению американскими истребителями

Вашингтон все еще не дал официального разрешения на обучение украинских военных летчиков управлению американскими истребителями F-16.

Почти дюжина европейских стран, обещавших обучать украинских пилотов, все еще ожидают формального одобрения со стороны Соединенных Штатов, без которого они не могут приступить к инструктажу ВСУ.

Обучение планируется начать в августе в Дании, а региональный учебный центр будет создан в Румынии. Однако процесс нельзя запустить до тех пор, пока Госдепартамент США не даст официального разрешения на передачу инструкций, симуляторов и другого необходимого оборудования, хотя президент США Джо Байден обещал "дать зеленый свет" программе, официальный запрос "еще рассматривается".

Ранее начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс заявил, что американское оборонное ведомство не считает, что складывающиеся в настоящий момент условия конфликта на территории Украины подходят для применения истребителей F-16.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, появление на Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

Но вроде бы у Украины пока нет ядерного оружия. Или я что-то упустил?..

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 5
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Re: Re: о умственных способностях хохля.
В,В.Ж. написал 15.07.2023 12:56
102(103):Да вы, батенька, оголтелый расист.
И вообще-то я не знаю ничего чтобы придумали русские за последнее тысячелетие.
Все украдено.
...........................................................................................................
Расист не расист,а американцы так и пишут что хохля-Дауны селюки,генетика такая,это понимаешь наука,а она редко ошибается,про изобретения,дык откуда тебя селюку об этом знать,твой дело свиньи и гуси!
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Re: о умственных способностях хохля.
==102== написал 15.07.2023 12:48
Да вы, батенька, оголтелый расист.
И вообще-то я не знаю ничего чтобы придумали русские за последнее тысячелетие.
Все украдено.
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о умственных способностях хохля.
В.В.Ж. написал 15.07.2023 12:27
F-16 и хохля,это просто несовместимо,можно обучить медведя,обезьяну и т.д. управлять самолетом,но,хохля нельзя,учителя из НАТО так и говорят-Нельзя,а кого тогда можно,а можно русских украинцев и другой национальности проживающей на "украине".
В этом вся беда.
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...
==102== написал 15.07.2023 11:50
В прошлый раз умиротворение агрессора закончилось для США Перл-Харбором, а для Европы оккупацией почти всей Европы.
Россия может повторить.
Не стоит забывать, что в прошлый раз СССР был союзником нацистской Германии.
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...
==102== написал 15.07.2023 11:44
1. F-16 истребитель для завоевания превосходства в воздухе с возможностью штурмовых операций.
Он не может нести ядерное оружие.
2. Похоже только Украина и страны бывшего соцлагеря убедились, что российская армия это средневековый завшивленный бомжатник, Путин закомплексованное конченое )(уйло, а Россия питомник непуганых идиотов.
И как всегда только Великобритания помогает бороться с оголтелым российским тоталитаризмом, нацизмом, фашизмом.
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