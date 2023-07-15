Украинская граница на замке

Харьковская полиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов.
"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — написал он.
По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС.
Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах.
Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны.
Погодите, а как же безвиз и другие блага свободного мира, ради которых украинцы отдавали жизнь, свою и чужую особенно?
Как же свободный въезд и выезд в Европу, как же "Украина це Европа"?
А теперь ежедневно десятки, а то и сотни украинцев задерживают при попытке выехать в эту самую Европу, так еще и с помощью Интерпола будут возвращать тех, кто все же выехал, но кого считают "предателем"?
В Европу захотел? А вот тебя в наручниках - и в окоп под Артемовск... Европа не возражает.
А.Б.
|
|
==102== написал 15.07.2023 12:52
Все это относится только к коллаборантам сотрудничавших с оккупационными властями.
Ося Бендер написал 15.07.2023 12:35
В.В.Ж. написал 15.07.2023 12:33
То чем ты говоришь относится к коллаборантам предателям сотрудничавших с оккупационными властями.
Ну так за зло которой они натворили надо отвечать.
....................................................................................................
на 2022 год подсчитано о 7 миллионах коллаборантов,находящихся в странах ЕС и Американского материка. :D
==102== написал 15.07.2023 12:05
То чем ты говоришь относится к коллаборантам предателям сотрудничавших с оккупационными властями.
Ну так за зло которой они натворили надо отвечать.