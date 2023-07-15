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Московский листок

Украинская граница на замке

Опубликовано 15.07.2023 в разделе комментариев 4

украина европа война киев
Украинская граница на замке

Харьковская полиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов.

"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — написал он.

По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС.

Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах.

Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны.

Погодите, а как же безвиз и другие блага свободного мира, ради которых украинцы отдавали жизнь, свою и чужую особенно?

Как же свободный въезд и выезд в Европу, как же "Украина це Европа"?

А теперь ежедневно десятки, а то и сотни украинцев задерживают при попытке выехать в эту самую Европу, так еще и с помощью Интерпола будут возвращать тех, кто все же выехал, но кого считают "предателем"?

В Европу захотел? А вот тебя в наручниках - и в окоп под Артемовск... Европа не возражает.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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Re: Re: ...о коллаборантах
==102== написал 15.07.2023 12:52
Уще раз для особо тупых россиян типа В.В.Ж.
Все это относится только к коллаборантам сотрудничавших с оккупационными властями.
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(без названия)
Ося Бендер написал 15.07.2023 12:35
Из путинской РФ миллионы бы дали деру, но фюрер со своей гопотой оставил их без подштанников
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Re: ...о хохлах- коллаборантах
В.В.Ж. написал 15.07.2023 12:33
102(103):Не передергивай.
То чем ты говоришь относится к коллаборантам предателям сотрудничавших с оккупационными властями.
Ну так за зло которой они натворили надо отвечать.
.....................................................................................................
на 2022 год подсчитано о 7 миллионах коллаборантов,находящихся в странах ЕС и Американского материка. :D
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...
==102== написал 15.07.2023 12:05
Не передергивай.
То чем ты говоришь относится к коллаборантам предателям сотрудничавших с оккупационными властями.
Ну так за зло которой они натворили надо отвечать.
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