Харьковская полиция начала сотрудничество с Интерполом, и в базу организации теперь вносят информацию о сбежавших в Евросоюз украинцах, рассказал начальник следственного управления регионального ведомства Сергей Болвинов.

"Первыми на Украине испытываем схему, как не дать предателям "осесть" и спрятаться в цивилизованном мире", — написал он.

По его словам, таким образом полиция пытается вернуть всех, кто нелегально выехал в ЕС.

Как утверждает начальник управления, в базу уже отправили данные о 25 таких беглецах.

Ранее спикер государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщал, что около 20 человек задерживают на Украине при попытке незаконного пересечения границы, еще около 150 человек ежедневно получают отказ в выезде из страны.

Погодите, а как же безвиз и другие блага свободного мира, ради которых украинцы отдавали жизнь, свою и чужую особенно?

Как же свободный въезд и выезд в Европу, как же "Украина це Европа"?

А теперь ежедневно десятки, а то и сотни украинцев задерживают при попытке выехать в эту самую Европу, так еще и с помощью Интерпола будут возвращать тех, кто все же выехал, но кого считают "предателем"?

В Европу захотел? А вот тебя в наручниках - и в окоп под Артемовск... Европа не возражает.

А.Б.