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Московский листок

На ком Земля держится

Опубликовано 16.07.2023 автором в разделе комментариев 0

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На ком Земля держится

Совершенно особый жанр российской документалистики - рассказ о подвижниках, о тех, «на ком Земля держится». Земля наша велика и обильна, но подчас складывается ощущение, что держится она именно благодаря усилиям таких людей, как Евгений и Наталья Кагармановы - герои обаятельнейшей, исполненной горького юмора документальной зарисовки «Сцена за сценой» молодого режиссёра Артура Соколова. Сам Соколов - сибиряк, уроженец деревушки в Красноярском крае, и он как никто другой понимает, что такое передвижной цирк из двух энтузиастов со зверюшками на дребезжащей «буханке» в условиях заснеженной тайги и сорокаградусного мороза, - настоящий подвиг!. Методом включенного наблюдения он следит за размеренной, но отнюдь не монотонной жизнью и работой семейной пары циркачей-любителей, разъезжающих от посёлка к посёлку и показывающих представления, на которые сами же и созывают через громкоговоритель и самодельными афишками. Всё то, что в обычном цирке делает огромный коллектив людей - дрессировщики, клоуны, осветители, звукорежиссёры, рабочие сцены, водители - всё это они проделывают вдвоём, с невероятной скоростью перемещаясь со сцены за кулисы. Три пуделя, две говорящих (!!!) обезьянки, ёжик и стайка белых крысят - настоящий цирк во всех смыслах этого слова, наблюдение за этой развесёлой компанией - отдельное удовольствие, а за волшебные съёмки зверей я бы премировала специальным призом. Кто думает, что домашний цирк - это клетки и вольеры, оказывается посрамлён - практически весь зверинец по ночам дрыхнет на большой двуспальной кровати вместе с хозяевами.

 

Композиционно картина состоит из повторяющихся эпизодов, отсюда многоплановое название «Сцена за сценой» - миссия Кагармановых, сформулированная ими самими для себя - добраться до каждого уголка, до которого в принципе возможно доехать, ведь в лесных сибирских посёлках культурная жизнь на нуле, поехать с детьми в город имеют возможность немногие. Эпизод, исчерпывающе иллюстрирующий социальную ситуацию в посёлках: в импровизированном буфете поселкового ДК перед представлением дети спрашивают продавщицу: «А есть что-нибудь за 20 рублей?...» И тут же - сцена разговора Кагармановых с ребёнком, не пошедшим смотреть зверей из-за того, что нет денег (взрослый билет обычно 300 р., детский 250) - мол, кто совсем без денег, того мы всегда бесплатно пустим!

 

Зачастую самые интересные подробности узнаются только из общения со съемочной группой. На вопрос, почему в кадре только зимние гастроли бродячего цирка, режиссёр ответил, что гастролировать можно только по «зимнику» - зимней дороге, летом невозможно из-за торфяников и болот (весьма симптоматичный ответ, с учетом того, что до посёлков должен добираться не только цирк). Ну и самая, пожалуй, абсурдная, в голове не умещающаяся деталь - супруги Кагармановы долго не соглашались на съёмку, поскольку им и так житья не дают «зоозащитники».

 

Сергей Лукьянченко, выпускник мастерской Александра Сокурова, предваряет свой 27-минутный фильм «Хороший доктор» черно-белыми архивными кадрами середины прошлого столетия - колхозная сельская жизнь, дом культуры «Краснофлотец»…. И вот он, «Краснофлотец» сегодняшний, да жизни той уже нет, а новая жизнь подаёт сюжеты практически чеховско-булгаковские - земские врачи всегда в любой деревне были самыми уважаемыми персонажами, им всегда в ноги кланялись. А вот стоит герою фильма, молодому фельдшеру Константину, приехавшему по государственной программе в село Новенькое Алтайского края лечить людей, спросить проходящего мимо мужика, мол, как самочувствие, в ответ неизменное «А на х…. тебе это надо?....»

 

В 1961 году в Новеньком жили 2560 человек, сегодня - 164. Кому укол сделать, кому уши почистить. Насчёт роды принять - этого в фильме нету, рожать сейчас предпочитают в городах, а вот отравившихся самогонкой бабок спасать приходится. Глубоко советских времен гинекологическое кресло, больше похожее на орудие из музея пыток, везти на лошадке. Режиссёр Лукьянченко, прежде чем идти к Сокурову учиться, сам учился на фельдшера и работал на подстанции скорой помощи, всё это ему знакомо.

 

Герой фильма «Хороший доктор» 8 октября 2022 г. был мобилизован на СВО в рамках частичной мобилизации, сейчас на фронте. Запомним его имя - Константин Валерьевич Колпаков - и пожелаем удачи. А вот село Новенькое осталось без единственного фельдшера.

 

Вашей покорной слуге повезло увидеть фильм «Хороший доктор» в оригинальной версии, с незапиканной матерщиной - киномеханик перепутал копии.



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