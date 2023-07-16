Движения катеров и паромов в Севастопольской бухте временно прекращено из-за атаки беспилотных летательных аппаратов Украины.
Из-за временного прекращения движения морского пассажирского транспорта было решено организовать автобусы на конечных остановочных пунктах — площадь Захарова и площадь Нахимова.
Ранее ночью подразделения РЭБ, силы противовоздушной обороны и флот успешно отразили нападение восьми украинских дронов.
Для тех, кто не очень представляет себе город, поясню, что катера и паромы в Севастопольской бухте - это важнейшая составляющая транспортной системы города. Для Севастополя катера и паромы по значению можно сравнить с московским метро - люди утром едут на работу, а вечером с работы - весь город располагается на берегах бухт, крупнейшей из которых является Севастопольская.
От Артиллерийской бухты на Северную сторону - километр на пароме или добрых 50 километров в объезд по берегу. Есть разница?
По существу, это, конечно, государственный терроризм - наносить удары по муниципальной транспортной системе. Но кого это волнует?
А.Б.
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