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Московский листок

Митрополита могут выпустить под залог в миллион долларов

Опубликовано 16.07.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Митрополита могут выпустить под залог в миллион долларов

Соломенский районный суд Киева изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу (Лебедю) с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).

СБУ заявила, что предъявила новые обвинения митрополиту Павлу по статьям "нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, совершенное должностным лицом повторно", "оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное должностным лицом повторно". Санкции статей предусматривают до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Откуда у монаха почти миллион долларов, не известно. Может и есть, конечно, ну или точно есть у патриарха Кирилла, который теоретически мог бы внести залог за преданного церкви архиерея.

С другой стороны, митрополит - старик, вдобавок очень больной, у него тяжелый диабет. Какова была необходимость помещать его под стражу?

Ну и сами "преступления" - чем деятель церкви может в принципе нарушить равноправие граждан, если у него нет ни таких полномочий, ни возможности? Ну а отрицание агрессии РФ против Украины - это что за преступление? У человека разве не может быть своего мнения?

Впрочем, в российском законодательстве тоже есть теперь статьи, по сути отрицающие право на личное мнение, прописанное, кстати, в Конституции есть статья 29, которая прямо говорит: "Никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений или отказу от них".

Насколько она соответствует реальности, оцените сами...

 А.Б.



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