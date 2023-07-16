Финляндия потребовала политических изменений в России для восстановления отношений

В России должны произойти политические изменения для восстановления отношений между Москвой и Хельсинки. С таким требованием выступил в интервью телеканалу MTV3 финский дипломат и министр Яакко Илониеми.

«Препятствий для восстановления отношений нет, но для этого необходимы серьезные политические перемены в России», — подчеркнул он, добавив, что нынешние российско-финские отношения пребывают «в худшем состоянии за последние десятилетия».

По словам Илониеми, такое положение дел — «это результат действий России», и Финляндия к этому не стремилась.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что отношения между Россией и Финляндией могут быть восстановлены до прежнего уровня только в случае завершения российской специальной военной операции на Украине, а также в том случае, если «в России наступит новый порядок».

Я тоже весьма недоволен порядками в России, но какое до них дело финскому дипломату? У нас эти порядки уже третий десяток лет, а если смотреть шире, то с 1993 года как минимум. Но в 90-е я ездил в Финку по три-четыре раза в год, а сейчас меня туда просто не пустят. Я - тот же самый, а вот в Финляндии что-то поменялось...

И какое отношение к финнам имеет конфликт на Украине? Что Россия сделала конкретно Финляндии, что все теперь так плохо?

Да еще финны на голубом глазу требует поменять внутренние порядки в РФ! При этом Финляндия вступает в НАТО - куда хочет, туда и вступает, конечно. В 1940-м году вступила в союз с Гитлером, в 1944-м предала Гитлера и выступила против него с оружием в руках - я не за Гитлера, я хочу понять, где границы порядочности для финской политики?

И еще - именно Россия позволила Финляндии избежать денацификации, именно экономические соглашения с СССР позволили поднять финскую экономику, а туристы из России продолжили этот процесс после распада Союза.

Сейчас все это в прошлом, никто не хочет вспоминать прежних долгов и прежних обязательств. Финские пограничники были первыми, кто конфисковал евро на границе у россиян - русские не имеют права владеть европейскими деньгами...

Потом будут возмущаться: а нас за что?

А.Б.