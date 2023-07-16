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Московский листок

Финляндия потребовала политических изменений в России

Опубликовано 16.07.2023 в разделе комментариев 0

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA объявил забастовку. Профсоюз представляет 160 тыс. голливудских актеров.

Этому решению предшествовали неудачные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в ходе которого профсоюз добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Это первая масштабная забастовка актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первая одновременная забастовка актеров и сценаристов с 1960 года.

Во время стачки члены SAG-AFTRA не смогут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах фильмов и сериалов, продвигать работы, участвовать в различных церемониях.

Я уже упаоминал, что на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне вечером 13 июля показ покинули актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший и Кеннет Брана.

Потому что профсоюз в Америке - это очень серьезно, ущерб от забастовки может составить более $4 млрд, а ее последствия затронут не только США, но и Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны, передает CNN.

Заметим, актеры с красной дорожки - люди совсем не бедные. И отчасти именно потому небедные, что еще до моего рождения профсоюз вел борьбу за их зарплаты и условия труда!

И по сути актеры, сценаристы и режиссеры - это самозанятые, хотя в американском законодательстве нет такой категории трудящихся. Вернее, в Соединенных Штатах любое лицо считается самозанятым с точки зрения налогообложения, если это лицо ведет бизнес в качестве индивидуального предпринимателя, независимого подрядчика, в качестве члена товарищества или члена общества с ограниченной ответственностью. В дополнение к подоходному налогу эти лица должны платить налоги на социальное обеспечение и медицинскую. Просто по налогам у них получается примерно на 7,5 процентов меньше, чем у работающих по найму.

Правда, если в Великобритании самозанятый получает меньше 12 тысяч фунтов в год, то есть на наши деньги 120 тысяч рублей в месяц, он вообще налог не платит...

У нас самозанятый, сколь мало бы не заработал, платит 4-6 процентов налога, и его максимальный доход ограничен 2,4 миллионами в год, то есть не больше 200 тысяч в месяц "грязными". Почувствуйте разницу...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

 

Тинькофф 5536 9109 9139 1469

 

Сбер 4276 1609 4595 4072

 

#анатолийбаранов, #госдума, #социалза, #форуммск, #политика, #последниеновости

 

Кратко:

- Около 1200 машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

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