Финляндия потребовала политических изменений в России

Американский профсоюз работников кино, радио и телевидения SAG-AFTRA объявил забастовку. Профсоюз представляет 160 тыс. голливудских актеров.

Этому решению предшествовали неудачные переговоры с Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP), в ходе которого профсоюз добивался повышения зарплаты, улучшения условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве.

Это первая масштабная забастовка актеров против кино- и телеиндустрии с 1980 года, а также первая одновременная забастовка актеров и сценаристов с 1960 года.

Во время стачки члены SAG-AFTRA не смогут сниматься, участвовать в рекламных кампаниях, присутствовать на премьерах фильмов и сериалов, продвигать работы, участвовать в различных церемониях.

Я уже упаоминал, что на премьере фильма «Оппенгеймер» в Лондоне вечером 13 июля показ покинули актеры Эмили Блант, Киллиан Мерфи, Мэтт Дэймон, Реми Малек, Флоренс Пью, Роберт Дауни-младший и Кеннет Брана.

Потому что профсоюз в Америке - это очень серьезно, ущерб от забастовки может составить более $4 млрд, а ее последствия затронут не только США, но и Великобританию, Австралию, Новую Зеландию и другие страны, передает CNN.

Заметим, актеры с красной дорожки - люди совсем не бедные. И отчасти именно потому небедные, что еще до моего рождения профсоюз вел борьбу за их зарплаты и условия труда!

И по сути актеры, сценаристы и режиссеры - это самозанятые, хотя в американском законодательстве нет такой категории трудящихся. Вернее, в Соединенных Штатах любое лицо считается самозанятым с точки зрения налогообложения, если это лицо ведет бизнес в качестве индивидуального предпринимателя, независимого подрядчика, в качестве члена товарищества или члена общества с ограниченной ответственностью. В дополнение к подоходному налогу эти лица должны платить налоги на социальное обеспечение и медицинскую. Просто по налогам у них получается примерно на 7,5 процентов меньше, чем у работающих по найму.

Правда, если в Великобритании самозанятый получает меньше 12 тысяч фунтов в год, то есть на наши деньги 120 тысяч рублей в месяц, он вообще налог не платит...

У нас самозанятый, сколь мало бы не заработал, платит 4-6 процентов налога, и его максимальный доход ограничен 2,4 миллионами в год, то есть не больше 200 тысяч в месяц "грязными". Почувствуйте разницу...

https://forum-msk.org/material/news/1...

Про помощь каналу не напоминаю больше, но сердечно благодарю тех, кто, несмотря ни на что, помогает. Реквизиты ниже. Пока это совершенно безопасно.

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