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Московский листок

Герои Украины взорвали девочку на мосту

Опубликовано 17.07.2023 в разделе комментариев 1

крым мост
Герои Украины взорвали девочку на мосту

Новость номер один, конечно - это очередной теракт на Керченском мосту. Наследники Бандеры и Шухевича уничтожили важнейший военный объект - машину с туристами, ранили девочку, а заодно оставили ее круглой сиротой. Слава Украине!

Причем сомнений в авторстве теракта нет никаких - официальные лица из Киенва столько раз сознавались в маниакальном стремлении уничтожить этот объект, что отказываться даже уже и неудобно.

Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов назвал мост «излишней конструкцией», комментируя теракт.

Заодно, кстати, об усиленном контроле - как выяснилось, зря мучили людей в пробках, террористы все равно просочились.

В борьбе с терроризмом тактика от обороны не работает. А вот уничтожить все "излишние конструкции" на Днепре - давно назревшая задача для ФБ500. И вообще все мосты в излишнем государственном образовании на территории бывшего СССР. И узловые железнодорожные станции по границе с ЕС тоже. Все по рецептам Отечественной войны, на Украине же любят ее косплеить.

И как-то позабыли про союзников. Без которых ничего бы не было. В Дании, например, между Ютландией и островами отличные мосты, огромные, страшно ездить. Совершенно "излишние конструкции". Да?

И мы прекрасно понимаем, со слов официальных лиц в Киеве, что если ВСУ войдут в Крым, то там начнется террор. Они называют это "переходным правосудием". Геноцид, если по-нашему...

Нам отступать поздно и некуда. Надо, чтобы в европах это поняли...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Байден сила
Мистер сидр написал 17.07.2023 09:02
Байден дал Путину очередного леща и плюнул в рожу.
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