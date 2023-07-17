«Меньше слушайте, что вам говорят, - больше делайте и думайте», - наставляет прихожан рыжеволосый отец Андрей Дударев, герой документальной ленты Александра Зубовленко «В чём моя вера?». Сам отец Андрей, священник из подмосковного Пушкино, живёт точно по этому завету - со священноначалием у него вечный конфликт, а в сутках - 48 часов: он успевает и паству окормлять, и пятерых детей с красивой попадьёй воспитывать, и раскапывать фундаменты древних церквей и могил, и отбиваться от обвинений в «чёрном копательстве», и приводить в порядок покинутое и заброшенное, и с местной коррупцией бороться («В стране давно пора убраться» - многозначительно так). Выходец из профессионального бокса, откуда, по его собственным словам, в 90-е годы уходили либо в бандиты, либо в священники, он носится по Подмосковью с такой скоростью, что режиссёр и оператор с камерой за ним категорически не успевают.

Но если священника, откапывающего монашеские могилы, представить себе нетрудно, то поп, восстанавливающий музей Маяковского на Акуловой горе с футуристическими картинами, бюстами Ленина и Сталина под табличкой «Кто без греха, первый брось в них камень» - зрелище куда менее привычное. Почему наследием Маяковского теперь по-своему распоряжается священник со своим приходом (помимо стихов пролетарского поэта на литературных посиделках с возлияниями читают ещё и книги религиозного философа Николая Фёдорова, - ну а что вы, собственно хотели?....) - это, видимо, вопрос, который надо задать пушкинской администрации, а не тому, кто помог уберечь мемориальную дачу от запустения и разграбления.

Забавно, что, назвав свою картину-духовный портрет «В чём моя вера?», молодой режиссёр Зубовленко одноимённый трактат Л.Н. Толстого не читал. А вот его герой явно читал - в его рассуждениях перед камерой явно проскальзывает сравнение собственной позиции с толстовским кредо. Да и жизненный нонконформизм отца Андрея явно напрашивается на определённые сравнения. «Бабки на исповеди иногда такой бред несут, - им к психиатру надо… Вот вроде как наше служение для большинства людей должно быть, а нормальные люди сегодня в церковь-то не ходят, молодёжи это не нужно», - откровенничает герой, откапывая остатки очередного древнего алтаря. В толстовские времена бы анафематствовали за такие признания, а нынешняя церковь всё перемелет - как минимум, на момент выхода фильма Дудареву в служении не отказано. Да и границы нонконформизма у каждого свои - на обвинения в «чёрном копательстве» герой картины жалуется, а вот на приглашения главного археолога Московской области Сергея Чернова, оборвавшего ему телефон, пока не откликнулся. «А Баба-Яга против» - позиция опасная, можно и впрямь в Бабу-Ягу превратиться.