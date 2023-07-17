Вашингтон не готов к военному конфликту с Москвой

Это в случае вступления Украины в НАТО. Степень готовности оценил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Politico.

«Если Украина вступит в НАТО, пока идет война, это будет означать, что НАТО находится в состоянии войны с Россией, а это будет означать, что Соединенные Штаты воюют с Россией. И ни НАТО, ни Соединенные Штаты не были готовы к этому», — сказал представитель Белого дома.

При этом он добавил, что Киев должен провести определенные демократические реформы, как и каждая страна, входящая в альянс.

Ага. Зеленский только что отменил выборы самого себя - чем не демократическая реформа? Теперь ему мир без надобности, а столетняя война - в самый аккурат.

Так что готовиться надо к вечной войне - это мира вечного не бывает, а война - запросто. Где ты, Михаил Сергеевич, с "новым мышлением" для всего мира?

А США ведут себя мудро. Давно находятся с нами в состоянии "прокси-войны", еще с убийства бойцов ЧВК "Вагнер" под Дер-эз-Зором. Или раньше.

Но ответственности за необъявленную войну - никакой! Путин с "ихтамнет" - всего лишь подражатель.

А.Б.