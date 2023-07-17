Грузовые автоперевозки в РФ резко подорожали, и это радует

Спрос на автоперевозки грузов в России вырос на 61%, увеличение стоимости составило до 38%. Перевозчики говорят о спросе, в том числе на отправки в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, для удовлетворения которого не хватает водителей и техники.

Кроме того, ослабление рубля и повышение утилизационного сбора привели к удорожанию импортных магистральных тягачей на 55% по сравнению с осенью 2022 года в условиях необходимости обновления парков.

Рост спроса связан с ускорением процессов импортозамещения и перестройки производственных цепочек.

Количество заявок на перевозки из европейских стран резко снизилось (на 60–80%), увеличившись из Белоруссии (на 106%), Монголии (на 139%) и Китая (на 85%).

Отмечается также дефицит водителей категории Е (не хватает 26% водителей) и техники. Дефицит кадров провоцирует рост зарплат, и сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190–200 тыс. руб.

Значительное количество транспорта переведено на новые территории, так как оплата там выше.

Кроме того, из-за высокой волатильности рубля и геополитических рисков российский бизнес не накапливает рублевую массу на расчетных счетах, предпочитая тратить ее на закупку различных товаров, оборудования, техники, что, в свою очередь, провоцирует количественный рост перевозок.

А это уже говорит о переориентировании экономики на реальный сектор и ее привязки к территории: складские запасы - это не доллар, который можно перевести в любую точку планеты двумя нажатиями кнопок на компьютере...

А.Б.