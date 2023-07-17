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Московский листок

Сегодня истекает срок зерновой сделки

Опубликовано 17.07.2023 в разделе комментариев 0

зерно порт хле6
Сегодня истекает срок зерновой сделки

Срок, на который была продлена зерновая сделка, истекает 17 июля.

Черноморскую инициативу подписали представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля 2022 года. С 18 марта 2023 года Москва продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, а затем — до 17 июля.

Черноморская инициатива входит в состав стамбульской пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитан на три года. Он предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Москва высказывала недовольство, что полностью реализуется только украинская часть сделки, а ограничения на экспорт российских удобрений и продовольствия так и не сняты.

За несколько дней до истечения сделки, 13 июля, Путин заявил, что в рамках зерновой сделки для России не было сделано ничего, это была игра в одни ворота. Но Москва по доброй воле многократно продлевала этот документ.

Он предупредил, что Россия рассматривает вариант приостановки участия в зерновой сделке и возвращения в нее, когда будут выполнены обещанные условия в отношении Москвы.

Мне вот интересно, а зачем вообще участвовать в сделке, в которой тебя откровенно "кидают"?

Видимо, это вопрос лично к Путину, поскольку другие российские политики, выступающие за продление сделки, мне не известны...

А.Б.



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