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Московский листок

Суд отменил решение об изъятии у семьи ипотечной квартиры

Опубликовано 18.07.2023 автором РК-инфо в разделе комментариев 1

суд закон
Суд отменил решение об изъятии у семьи ипотечной квартиры

История с выселением семьи пенсионеров-инвалидов Татьяны Калабиной и Игоря Малиевского из собственного жилья по улице Красных Зорь 138/16 была бы невероятной, похожей на социальное фэнтези, если бы не её суровый реализм. Реализм буржуазного права.

Сначала банк КБ «Центр-Инвест» без уведомлений поднял процентную ставку выплат, искусственно создал долг, изъял через суд квартиру (кстати на момент судебного решения долг был уже погашен) и продал ипотечную квартиру Калабиных-Малиевских семье Самохиных.

Ростовские судьи (Светлана Пастушенко, Роман Головань, Галина Шандецкая) не пожелали увидеть ничего существенного в полной выплате ипотеки банку.

Сама семья Самохиных приняла активное участие в ряде действий, побуждающих семью пенсионеров-инвалидов покинуть собственное жильё. При полиции взламывали дверь ломом, с приставами (у которых даже не было необходимой документации) участвовали в выселении, выбрасывали вещи Калабиных-Малиевских из квартиры.

С 30 сентября 2022 года, когда пенсионеров-инвалидов Калабиных-Малиевских, всё-таки, выкинули на улицу из собственной квартиры, жить им пришлось в старой машине после инфаркта и инсульта. Так и прожили в машине осень и зиму, обращались к председателю Ростовского областного суда Елене Золотарёвой. Золотарёва не помогла, а в начале апреля была арестована с коллегами по уголовному делу о коррупции в судебной системе. Пенсионеры отправилась в поисках справедливости в столицу.

Невероятные события продолжались. Генеральная прокуратура (вослед ростовским коллегам) ничего не могли поделать, когда три дня подряд (17, 18, 19 мая 2023 года) вещи семьи вывозились на машинах (как и обещал ранее покупатель Самохин и пристав Завьялова). Видимо, столичные ведомства им не указ.

Исходя из предоставленных далее документов вещи были вывезены в 3 адреса в Ростовской области, к которым семья пенсионеров не имеет отношения. Подписи в документах также оказались невероятны — в графах представителей Татьяны Калабиной стояла подпись неизвестного Федоренко И.И., в другом и вовсе — подпись Самохина, одного из преследователей Калабиных-Малиевских.

В этой жилищной драме стоит отметить роль кассации, которая дважды отменяла решение о выселении. Однако суды 1-й и 2-й инстанций повторно выносили решения в пользу банка.

Наконец, 20.06.2023 судья Кировский районный суд Ростова судья Бабакова А.В. признала незаконной передачу имущества банку. Что сделало регистрацию права собственности за Самохиной ничтожной.

Самохины отреагировали оперативно. Приступили к продаже квартиры, есть такое подозрение, что каким то тоже аффелированным лицам, которые потом будут заявлять, что они честные приобретатели. В любом случае на авите и дом.клике на которых квартира (уже зачищенная до голых стен) была выставлена на продажу, 06.07.2023 появилось объявление, что за квартиру внесен залог.

Оперативно отреагировали не только Самохины, но и приставы. Машина Калабиных-Малиевских, в которой они проживали более полугода, была отправлена на штрафстоянку (якобы была замечена с нетрезвым водителем). Каким образом старая разбитая машина с заклеенными стёклами, служившая домом пенсионерам, смогла в отсутствии своих хозяев проштрафиться, также относится к невероятным событиям.

И наконец, приставы Калабину и Малиевского лишили пенсии (за июнь и июль). Как рассказывает Татьяна Калабина, у нее «внезапно обнаружились» долги перед иностранными банками, о которых она даже не слышали и судебные решения от 13, 14 и 15 годов о взыскании этих долгов. Возможно кто то решил, что Калабина слишком активно ходит в Москве по инстанциям и надо бы насоздавать ей проблем.



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Всего комментариев к статье: 1
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(без названия)
Полный беспредел написал 18.07.2023 12:31
Просто позор!
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