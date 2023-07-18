В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры

Объекты в одесском порту минувшей ночью получили повреждения в результате ракетной атаки. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Вчера закончился срок зерновой сделки, и у РФ не осталось причин беречь портовые сооружения в Одессе, откуда зерно и отправлялось через Босфор. Связь прослеживается абсолютно прямая.

Кроме того, около 01:50 на промышленном объекте в Николаеве произошел пожар, вызванный "попаданием", воздушную тревогу ночью объявляли в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Это тоже понятно: за взрыв на Керченском мосту, не имевший, кстати, никакого военного смысла, зато затрагивавший сотни туристов, стоящих в пробке на въезде.

Я понимаю, если бы шел какой-то важный транспорт с вооружением и военной техникой, но нет - только туристы...

Военный смысл по ночному удару по жилым кварталам в Донецке и рынку в Шебекино тоже не просматривается.

А.Б.