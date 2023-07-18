Молотов против Ленина

Минувшей ночью мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова, бутылка с горючей смесью попала в ограждение, пожара не было.

Мужчину задержали полицейские, он находился в «неадекватном состоянии» и оказал сопротивление.

Вообще Мавзолей - это как красная тряпка для неадекватов.

Казалось бы, Ленин уже давно не символ государства, его периодически порываются то вынести, то задрапировать как-то. Рано или поздно нынешнее государство до него доберется...

Но и антигосударственно настроенные элементы тоже имеют претензии к Ленину, хотя навряд ли кто-то помнит времена, когда вождь мирового пролетариата был жив.

Хотя вот есть такое государство Украина, там вообще снесли все, что связано с Лениным. Подчистую. Теперь в европе можно найти и памятник Ленину, и даже музеи, связанные с ним, а на Украине - ничего, пустое место.

Хочется спросить: ну как, хорошо вам теперь стало?

А тем, кому Ленин мешает в России, хочется посоветовать съездить в Киев. Посмотреть, как там теперь.

А.Б.