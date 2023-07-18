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Московский листок

Молотов против Ленина

Опубликовано 18.07.2023 в разделе комментариев 2

социализм революция ленин
Молотов против Ленина

Минувшей ночью мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова, бутылка с горючей смесью попала в ограждение, пожара не было.

Мужчину задержали полицейские, он находился в «неадекватном состоянии» и оказал сопротивление.

Вообще Мавзолей - это как красная тряпка для неадекватов.

Казалось бы, Ленин уже давно не символ государства, его периодически порываются то вынести, то задрапировать как-то. Рано или поздно нынешнее государство до него доберется...

Но и антигосударственно настроенные элементы тоже имеют претензии к Ленину, хотя навряд ли кто-то помнит времена, когда вождь мирового пролетариата был жив.

Хотя вот есть такое государство Украина, там вообще снесли все, что связано с Лениным. Подчистую. Теперь в европе можно найти и памятник Ленину, и даже музеи, связанные с ним, а на Украине - ничего, пустое место.

Хочется спросить: ну как, хорошо вам теперь стало?

А тем, кому Ленин мешает в России, хочется посоветовать съездить в Киев. Посмотреть, как там теперь.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Пиздолиз Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих будет болтаться в петле пока крысиная тушка
не отгниет от плешивой черепушки написал 18.07.2023 12:38
Объясняю подробно:
На России единственное место которое не засекреченно и к которому можно подойти на расстояние броска бутылки - это мавзолей Ленина, а все остальные места засекреченны!
Этот мужчина с удовольствием бросил бы гранату в Ново-огаревский бункер Пиздолиза Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих, но найти этот бункер невозможно - дорога засекреченна и охраны там на 23 миллиарда рублей выплат в год охранникам.
Мы же вообще ничего не знаем о жизне и местонахождении Пиздолиза Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих - все засекреченно! А мавзолей не засекречен и у вождя мирового пролетариата охраны толком нема.
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Тут на форуме тоже такие эбанутые есть
Хотя весна уже прошла написал 18.07.2023 12:34
В основном это бандеровская зверомразь и местная либерасня.
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