Молотов против Ленина

Минувшей ночью мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина коктейлем Молотова, бутылка с горючей смесью попала в ограждение, пожара не было.
Мужчину задержали полицейские, он находился в «неадекватном состоянии» и оказал сопротивление.
Вообще Мавзолей - это как красная тряпка для неадекватов.
Казалось бы, Ленин уже давно не символ государства, его периодически порываются то вынести, то задрапировать как-то. Рано или поздно нынешнее государство до него доберется...
Но и антигосударственно настроенные элементы тоже имеют претензии к Ленину, хотя навряд ли кто-то помнит времена, когда вождь мирового пролетариата был жив.
Хотя вот есть такое государство Украина, там вообще снесли все, что связано с Лениным. Подчистую. Теперь в европе можно найти и памятник Ленину, и даже музеи, связанные с ним, а на Украине - ничего, пустое место.
Хочется спросить: ну как, хорошо вам теперь стало?
А тем, кому Ленин мешает в России, хочется посоветовать съездить в Киев. Посмотреть, как там теперь.
А.Б.
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не отгниет от плешивой черепушки написал 18.07.2023 12:38
На России единственное место которое не засекреченно и к которому можно подойти на расстояние броска бутылки - это мавзолей Ленина, а все остальные места засекреченны!
Этот мужчина с удовольствием бросил бы гранату в Ново-огаревский бункер Пиздолиза Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих, но найти этот бункер невозможно - дорога засекреченна и охраны там на 23 миллиарда рублей выплат в год охранникам.
Мы же вообще ничего не знаем о жизне и местонахождении Пиздолиза Алинки Кабаевой и Светки Кривоногих - все засекреченно! А мавзолей не засекречен и у вождя мирового пролетариата охраны толком нема.
Хотя весна уже прошла написал 18.07.2023 12:34