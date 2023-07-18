Украину не примут в ЕС в ближайшие лет сто

Вступление в Евросоюз Украины, которая разрушена в ходе военных действий и может претендовать на аграрные субсидии, приведет к катастрофе, прежде всего для стран Восточной Европы, пишет американское издание Foreign Policy.
В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. То есть те самые страны, которые сильно проиграют от вступления в ЕС Украины.
Проблема в том, что сейчас в Евросоюзе около 65% долгосрочного бюджета приходится на сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов. А так как Украина - это беднейшая страна Европы, которая сейчас испытывает большие проблемы в инфраструктуре, а сельскохозяйственный сектор страны - один из крупнейших на континенте, то она сможет претендовать на субсидии ЕС. Но это закономерно вызовет недовольство стран Восточной Европы, которые лишатся большей части финансирования со стороны ЕС и сами превратятся в доноров для Украины.
Либо лидерам ЕС придется кратно увеличивать расходы на поддержку слабых стран, что уже поставит под угрозу существования самого Евросоюза. Турцию не принимают в ЕС уже больше полувека, хотя состояние ее экономики гораздо лучше украинского, и именно по причине больших расходов.
А.Б.
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Яйцетряс написал 18.07.2023 12:37
==104== написал 18.07.2023 12:34
историка Тимоти Снайдера под названием *Это должно прозвучать: Россия - фашистское государство*.
...
Автор публикации заключает, что сегодняшняя Россия отвечает большинству критериев, из которых,
по мнению историков, состоит фашизм:
- Культ одного лидера (Владимир Путин);
- Культ умерших за нечто великое (победа в ВОВ);
- Миф о былом величии империи и желание это величие вернуть;
- Мощная машина пропаганды;
- Визуальные символы как знак принадлежности (Z и V);
- Массовые мероприятия в поддержку вождя;
- Язык ненависти по отношению к конкретной группе людей;
...
Сходства между гитлеровской Германией и путинской Россией поражают, пишет Снайдер.
Как бы сложно ни было многим это принять, но Россия повторяет этот путь, сея вокруг
себя страдания и разрушения.
...
Ошибочно считать, что страна, победившая когда-то фашистов, сама не может быть
таковой. До определенного момента истории фашизм не вызывал у Советского Союза особой
неприязни, что следует из заключенного в 1939 году союзнического договора между СССР
и Германией. Речи нацистских лидеров перепечатывались в советской прессе. В свою
очередь, власти Германии аплодировали эффективности советской политики депортации малых народов.
...
Известный нацист, философ и мыслитель Карл Шмитт сказал однажды, что фашистская
политика начинается с определения врага. Не этим ли на протяжении всей своей истории
занимался Советский Союз, и не этим ли сейчас занимается Путин, прикрываясь термином
*антифашизм*, пишет в своей колонке Тимоти Снайдер.
...
Украинцы являются для российского президента нацистами, потому что не признают себя русскими
и осмеливаются сопротивляться, продолжает он. А любой, кто выступает против его плана по
уничтожению Украины, - пособник нацизма/фашизма.
...
Война против Украины - это не только возвращение на фашистское поле боя, но и возвращение к
традиционному фашистскому языку и практике:
- Другие люди существуют для того, чтобы их колонизировать;
- Россия не может быть ни в чем виновата в силу ее героического прошлого;
- Существование Украины - это международный заговор;
- Война - единственно возможный ответ;
...
Выход из ситуации всего один, пишет Снайдер: фашистский лидер Путин должен быть побежден -
окончательно и бесповоротно.
...
https://www.nytimes.com/2022/05/19/opinion/russia-fascism-ukraine-putin.html
И это правильно! написал 18.07.2023 12:25