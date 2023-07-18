Украину не примут в ЕС в ближайшие лет сто

Вступление в Евросоюз Украины, которая разрушена в ходе военных действий и может претендовать на аграрные субсидии, приведет к катастрофе, прежде всего для стран Восточной Европы, пишет американское издание Foreign Policy.

В конце февраля 2022-го президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС и призвал Брюссель немедленно запустить этот процесс по ускоренной процедуре. Ускоренное вступление Украины в ЕС поддержали восемь стран-участниц - Латвия, Литва, Польша, Болгария, Чехия, Эстония, Словакия и Словения. То есть те самые страны, которые сильно проиграют от вступления в ЕС Украины.

Проблема в том, что сейчас в Евросоюзе около 65% долгосрочного бюджета приходится на сельскохозяйственные субсидии и проекты развития бедных регионов. А так как Украина - это беднейшая страна Европы, которая сейчас испытывает большие проблемы в инфраструктуре, а сельскохозяйственный сектор страны - один из крупнейших на континенте, то она сможет претендовать на субсидии ЕС. Но это закономерно вызовет недовольство стран Восточной Европы, которые лишатся большей части финансирования со стороны ЕС и сами превратятся в доноров для Украины.

Либо лидерам ЕС придется кратно увеличивать расходы на поддержку слабых стран, что уже поставит под угрозу существования самого Евросоюза. Турцию не принимают в ЕС уже больше полувека, хотя состояние ее экономики гораздо лучше украинского, и именно по причине больших расходов.

А.Б.