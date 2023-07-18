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Московский листок

В Угличе задержали террористку

Опубликовано 18.07.2023 в разделе комментариев 0

убийство терроризм
В Угличе задержали террористку

В городе Углич Ярославской области задержали женщину, собиравшую по заданию украинских спецслужб данные для проведения теракта, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

"В Угличе задержана гражданка России, 1987 года рождения, осуществлявшая по заданию украинских спецслужб сбор и передачу информации об одном из объектов критической инфраструктуры Ярославской области с целью совершения теракта", — говорится в пресс-релизе.

У задержанной нашли переписку с украинским координатором, где они обсуждали планируемое преступление. Уголовное дело возбудили по статье "Приготовление к теракту".

Как следует из оперативной съемки, опубликованной ФСБ, украинские спецслужбы планировали устроить теракт на ГЭС в Ярославской области с помощью беспилотников.

Вы бывали в Угличе? В общем, это дыра... Какие еще там критические объекты? Это первая мысль.

Потом прояснилось - Угличская ГЭС. Появилась оперативная съемка, на которой женщина снимает ГЭС на смартфон.

Но Углич, хоть и дыра, но город туристический, там много разных людей ходит и снимает на смартфоны разную фигню. В том числе и Угличскую ГЭС, которой уже 80 лет и это одна из старейших в России электростанций. Что там такого секретного, чтоб снимать? Все "секретные" фото есть в Википедии, причем и изнутри тоже.

Есть вопрос, могла ли предполагаемая разрушительница нанести какой-либо реальный ущерб для ГЭС, даже если такие намерения у нее и имелись откуда-то?

По опыту подрыва Каховской ГЭС, которая малость покрупней Угличской, при помощи дрона разрушить такой объект невозможно. Не говоря о том, что лететь сюда с Украины неблизко - куда как поближе электростанции имеются.

И взрывчатки надо заложить - мама не горюй!

А "выхлоп" какой? Затопит леса и болота, да еще город Мышкин, такую же туристическую дыру, как и Углич, только поменьше еще. А может, и не затопит - тогда теракт вообще не заметит никто...

Но раз ФСБ говорит, что теракт, значит теракт.

Тут я видел, как какие-то граждане снимали Кремль на свои смартфоны. Не иначе, терроризмом балуются товарищи...

А.Б.



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