Вера Шихова. Лето-2023. Оглушающая тишина чиновников.

1 августа сравняется 13 лет драме молодого шахтёра Александра Шихова, который пострадал во время аварии на шахте Зиминка города Прокопьевска Кемеровской области в далёком 2010-м году.

С того времени его мать Вера Васильевна Шихова не знает покоя. 13 лет она добивается справедливости — социальных гарантий для своего пострадавшего сына, в результате многочисленных травм утратившего возможность к труду, ставшего инвалидом, ставшего отверженным своим же государством. В высоких кабинетах вопреки служебным обязанностям второй десяток лет чиновники не замечают правового преступного бездействия. Ни возмещения вреда, ни медицинской, ни финансовой поддержки семья Шиховых не получает, и вынуждена существовать на пенсию Веры Васильевны в 11 тысяч рублей.

Сначала Верой Васильевной почти 20 лет было отдано борьбе за шахты Кузбасса, за права трудового народа, теперь ей приходится защищать своего сына.

Проживая по много месяцев на уличных скамейках (в жару, под дождём, в холод) Вера Васильевна основательно подорвала своё здоровье, но деваться ей некуда — помощи от государства сын не получает, а значит, именно ей приходится восстанавливать справедливость. И спустя 13 лет, она продолжает выходить в свой бессрочный пикет (теперь уже, приправленный обезболивающими, чтобы иметь возможность продолжать стучаться во все ведомства страны).

С палочкой, с хроническими заболеваниями, сердечной астмой, с давлением, с разрывом барабанной перепонки, с осложнениями шейной травмы… У Веры Васильевны нет времени на своё здоровье, ей надо успеть достучаться до властей. Пока она ещё может стоять в защиту сына. За эти годы пикетная вахта Шиховой, её ситуация, её стойкость известны практически всем столичным ведомствам. Но в ответ — оглушающая тишина.

Свой весенний день рождения Вера Васильевна также встречала в пикете, тогда же отметила:

«Мне исполнилось 62 года. В таком возрасте мне бы маленько хоть отдохнуть в этой жизни, увидеть мир, отдыхать, радоваться, а я вот стоять должна здесь, годами, на площади, подпирать то администрацию, то генеральную прокуратуру. Я не знаю, как достучаться до наших властей. Как до них достучаться?»

Вера Васильевна, как неизменный постовой, как символ современного права в РФ, в любую погоду, с палочкой в руках, на обезболивающих, продолжает стойко держать свой плакат в защиту сына.