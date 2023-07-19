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Московский листок

Жертвами войны являются только 0,1 процента украинских беженцев

Опубликовано 19.07.2023 в разделе комментариев 2

украина европа война киев
Жертвами войны являются только 0,1 процента украинских беженцев

В Финляндии полиция пытается вести опросы украинских беженцев на предмет установления фактов военных преступлений, сообщает газета YLE.

На данный момент полиции известны около пятидесяти жертв и свидетелей. Это - свидетели, большей частью. Полиция, пишет YLE, признает, что "По сравнению с более, чем 50 000 украинцев, которые бежали в Финляндию, 50 свидетелей или потерпевших — это немного".

Ничего удивительного - люди бегут в основном не от войны как таковой, а вообще в Европу. Уже лет 20 государственная политика Украины - это пресловутый "европейский путь". Так зачем ждать, когда вся Украина пойдет по этому пути, когда появилась возможность протоптать путь в Европу для себя персонально?

Тем более, что как "жертвам войны" полагается кое какая помощь, иногда и весьма ощутимая. Как не воспользоваться случаем?

Вот только Финлянедия после вступления в ЕС потеряла практически все свои экономические и социальные преимущества, которые все держались на торгово-экономических отношениях с Россией. А после присоединения Финляндии к санкциям против РФ она превратилась в дорогую, неуютную страну с плохим климатом. Где, вдобавок, нет и никогда не будет работы.

Когда финнам надоест кормить эту ораву беженцев, мы увидим много интересного.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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беженцы в Финляндии.
В.В.Ж. написал 19.07.2023 09:37
Когда финам надоест кормить хохлов они двинут кости в Норвегию,Швецию,Прибалтику.Хохлам везде рады,а как же? защитники Европы.:D
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Русский мир против западного мира
Просто правда и ничего больше написал 19.07.2023 09:35
Русский мир это нищета,МРОТ,нищие пенсионеры,коррупция,власть начальников, бесправие, беззаконие, пропаганда, ненависть к нерусским, расизм, ксенофобия, отсутствие современной медицины и образования,быдло,звериная жестокость,невозможность добиться справедливости, пальмовое масло,сытая Москва и Питер,нищая и забытая провинция.
Западный мир это справедливость права человека закон и порядок власть народа достойные зарплаты и пенсии свободная пресса современная медицина и образование технологии гражданское общество независимые профсоюзы и многое многое другое о котором мы только можем мечтать...
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