В Финляндии полиция пытается вести опросы украинских беженцев на предмет установления фактов военных преступлений, сообщает газета YLE.

На данный момент полиции известны около пятидесяти жертв и свидетелей. Это - свидетели, большей частью. Полиция, пишет YLE, признает, что "По сравнению с более, чем 50 000 украинцев, которые бежали в Финляндию, 50 свидетелей или потерпевших — это немного".

Ничего удивительного - люди бегут в основном не от войны как таковой, а вообще в Европу. Уже лет 20 государственная политика Украины - это пресловутый "европейский путь". Так зачем ждать, когда вся Украина пойдет по этому пути, когда появилась возможность протоптать путь в Европу для себя персонально?

Тем более, что как "жертвам войны" полагается кое какая помощь, иногда и весьма ощутимая. Как не воспользоваться случаем?

Вот только Финлянедия после вступления в ЕС потеряла практически все свои экономические и социальные преимущества, которые все держались на торгово-экономических отношениях с Россией. А после присоединения Финляндии к санкциям против РФ она превратилась в дорогую, неуютную страну с плохим климатом. Где, вдобавок, нет и никогда не будет работы.

Когда финнам надоест кормить эту ораву беженцев, мы увидим много интересного.

А.Б.