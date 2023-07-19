Король игрушек и король бакланов

На таких, как герой короткометражки Сергея Климова «Коллекционер», тоже держится планета. Анатолий Сивак, погружённый в себя человек с косматыми бровями и лицом, состоящим из одной кустистой бороды (вечером на улице встретишь - испугаешься) живёт в городе Нытва (Пермскому краю вообще в минувшем киногоду сказочно повезло, согласитесь), работает на мусороперерабатывающем заводе, где в грудах мусора периодически мелькнёт оторванная голова какой-нибудь куклы или лапка бывшего плюшевого медведя.

Сивак - фанатичный коллекционер (сам он предпочитает называть себя собирателем и городским сумасшедшим) советских игрушек, но его собирательство - не для удовлетворения собственного чудачества. Досконально установить происхождение каждой игрушки (в особом фаворе, ясное дело, пермские), научно описать её, восстановить, если она повреждена, а главное - поделиться своей радостью с другим, показать людям, организовать экспозицию, подарить свои сокровища родному городу и родному краю. Режиссер с камерой сопровождает героя по чиновничьим кабинетам, присутствует при его ругани с людьми, принимающими решения, да и с собственной семьёй - отнюдь не все относятся с пониманием к странному гражданину, пытающемуся привлечь внимание к какой-то рухляди давно минувших лет. Но капля камень точит: Сивака и его игрушечное царство замечают, и мечта сбывается - к 300-летию Перми открывается выставка, книжки Сивака об игрушках издаются (про книжки разговор особый: Сивак - одновременно дислексик и дисграфик, и писать ему их тяжело, однако они не только изданы, но и признаны научным сообществом). Если в начале короткометражки мы видим шукшинского чудика, копающегося в мусоре, то в финале - заваленного приглашениями на арт-салоны и выставки коллекционера, основателя частного музея, сперва виртуального, а потом и вполне реального. Рассказать такую success story за 24 минуты короткометражного времени возможно только при наличии крепкого сценария, драматургия «Коллекционера» выстроена идеально.

Молодая документалистка Дарья Разумникова планировала снимать документальный очерк об орнитологе Марии Мокридиной, изучающей птиц на Байкале. Но с самого начала съёмок всё пошло не по сценарию - сын героини, 2,5-летний Андрюша, всё время лез в кадр и изрекал что-то членораздельное. В результате концепция полностью поменялась, и вышла документальная сказка «Король бакланов», снятая от имени маленького мальчика, понимающего язык птиц. Непередаваемой красоты ландшафтные съёмки сопровождают драматическую историю противостояния человека и природы: внезапно мальчик (в процессе съёмок незаметно превратившийся в пятилетнего сознательного зоозащитника) узнает о нелепом и необдуманном решении Народного Хурала Республики Бурятия об истреблении байкальских бакланов руками населения (за каждого убитого баклана постановили выплачивать охотникам по 200 рублей, и поголовье оказалось под угрозой). Маленький герой (замечательная запись закадрового голоса, за мальчика текст проговаривает девочка Граня Соколова) выясняет, что решение было построено на ошибочном тезисе, будто бакланы поели всего байкальского омуля, и, якобы, из-за них местные рыбаки сидят без денег. Мама-орнитолог рассказывает маленькому герою, что омуль составляет лишь 10% рациона бакланов, и мальчик спешит к птицам - предупредить о грозящей опасности. Взмывающие ввысь под вагнеровский «Полёт валькирий» бакланы - финальная кода истории о том, как власть пошла на поводу у браконьерского лобби, и лишь благодаря принципиальной позиции учёных пагубное решение удалось отменить, а поголовье птиц - спасти. Оригинальная, необычная форма документальной сказки превратила бюрократическую историю в настоящее визуальное волшебство.

А.Б.