Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Король игрушек и король бакланов

Опубликовано 19.07.2023 автором в разделе комментариев 0

кино москва митина
Король игрушек и король бакланов

На таких, как герой короткометражки Сергея Климова «Коллекционер», тоже держится планета. Анатолий Сивак, погружённый в себя человек с косматыми бровями и лицом, состоящим из одной кустистой бороды (вечером на улице встретишь - испугаешься) живёт в городе Нытва (Пермскому краю вообще в минувшем киногоду сказочно повезло, согласитесь), работает на мусороперерабатывающем заводе, где в грудах мусора периодически мелькнёт оторванная голова какой-нибудь куклы или лапка бывшего плюшевого медведя.

Сивак - фанатичный коллекционер (сам он предпочитает называть себя собирателем и городским сумасшедшим) советских игрушек, но его собирательство - не для удовлетворения собственного чудачества. Досконально установить происхождение каждой игрушки (в особом фаворе, ясное дело, пермские), научно описать её, восстановить, если она повреждена, а главное - поделиться своей радостью с другим, показать людям, организовать экспозицию, подарить свои сокровища родному городу и родному краю. Режиссер с камерой сопровождает героя по чиновничьим кабинетам, присутствует при его ругани с людьми, принимающими решения, да и с собственной семьёй - отнюдь не все относятся с пониманием к странному гражданину, пытающемуся привлечь внимание к какой-то рухляди давно минувших лет. Но капля камень точит: Сивака и его игрушечное царство замечают, и мечта сбывается - к 300-летию Перми открывается выставка, книжки Сивака об игрушках издаются (про книжки разговор особый: Сивак - одновременно дислексик и дисграфик, и писать ему их тяжело, однако они не только изданы, но и признаны научным сообществом). Если в начале короткометражки мы видим шукшинского чудика, копающегося в мусоре, то в финале - заваленного приглашениями на арт-салоны и выставки коллекционера, основателя частного музея, сперва виртуального, а потом и вполне реального. Рассказать такую success story за 24 минуты короткометражного времени возможно только при наличии крепкого сценария, драматургия «Коллекционера» выстроена идеально.

 

Молодая документалистка Дарья Разумникова планировала снимать документальный очерк об орнитологе Марии Мокридиной, изучающей птиц на Байкале. Но с самого начала съёмок всё пошло не по сценарию - сын героини, 2,5-летний Андрюша, всё время лез в кадр и изрекал что-то членораздельное. В результате концепция полностью поменялась, и вышла документальная сказка «Король бакланов», снятая от имени маленького мальчика, понимающего язык птиц. Непередаваемой красоты ландшафтные съёмки сопровождают драматическую историю противостояния человека и природы: внезапно мальчик (в процессе съёмок незаметно превратившийся в пятилетнего сознательного зоозащитника) узнает о нелепом и необдуманном решении Народного Хурала Республики Бурятия об истреблении байкальских бакланов руками населения (за каждого убитого баклана постановили выплачивать охотникам по 200 рублей, и поголовье оказалось под угрозой). Маленький герой (замечательная запись закадрового голоса, за мальчика текст проговаривает девочка Граня Соколова) выясняет, что решение было построено на ошибочном тезисе, будто бакланы поели всего байкальского омуля, и, якобы, из-за них местные рыбаки сидят без денег. Мама-орнитолог рассказывает маленькому герою, что омуль составляет лишь 10% рациона бакланов, и мальчик спешит к птицам - предупредить о грозящей опасности. Взмывающие ввысь под вагнеровский «Полёт валькирий» бакланы - финальная кода истории о том, как власть пошла на поводу у браконьерского лобби, и лишь благодаря принципиальной позиции учёных пагубное решение удалось отменить, а поголовье птиц - спасти. Оригинальная, необычная форма документальной сказки превратила бюрократическую историю в настоящее визуальное волшебство.

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Финляндия потребовала политических изменений в России
Финляндия потребовала политических изменений в Рос...
16.07.2023
А Россия еще есть юридически?
А Россия еще есть юридически?
14.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Король игрушек и король бакланов (0)
Жертвами войны являются только 0,1 процента украинских беженцев (2)
Суд отменил решение об изъятии у семьи ипотечной квартиры (8)
В Угличе задержали террористку (9)
Украину не примут в ЕС в ближайшие лет сто (38)
Молотов против Ленина (14)
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры (29)
И на них тоже Земля держится (7)
Сегодня истекает срок зерновой сделки (22)
Грузовые автоперевозки в РФ резко подорожали, и это радует (4)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss