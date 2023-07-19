В Белом доме готовят экономические рестрикции против Киргизии, чтобы вынудить её прекратить экспорт в Россию подсанкционных товаров, сообщает The Washington Post .

Предполагается, что о мерах принуждения могут объявить на этой неделе.

ЕС уже отказался впускать на свою территорию грузовики с российскими прицепами и нефтяные танкеры.

Также Европа расширила перечень запрещённой к ввозу в Россию продукции и теперь планирует ужесточить контроль за обходом санкций третьими странами.

Это странное толкование международного права - Киргизия и не брала на себя никаких обязательств по ограничению торговли с Россией. Какое, в общем, Белому дому дело до того, как и чем торгуют между собой две республики, еще недавно входившие в одно государство?

Тем более, что для Киргизии и подобных ей стран санкции против России выгодны - можно зарабатывать на перепродаже. И это никак не противоречит правилам рыночной торговли.

А.Б.