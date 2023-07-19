Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Возраст пребывания в запасе увеличен на пять лет

Опубликовано 19.07.2023 в разделе комментариев 0

армия солдат офицер
Возраст пребывания в запасе увеличен на пять лет

Госдума в окончательном чтении приняла закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Принятый закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Закон есть закон, по вопросы остаются.

Скажем, средняя продолжительносить жизни мужчин в России около 66 лет. Для высших офицеров, к которым, кстати, относятся не только генералы, но и полковники, мобилизационный резерв становится "жизнью после жизни".

Но реально по состоянию здоровья служить в действущей армии подавляющее большинство российских мужчик преклонного возраста просто не могут. Что толку считать их действующим резервом, если они не действуют по объективным причинам. И никакая медкомиссия их к службе не допустит все равно.

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Согласны ли вы прекратить войну на Украине путем уступки территорий?:
Результаты
Интернет-ТВ
Финляндия потребовала политических изменений в России
Финляндия потребовала политических изменений в Рос...
16.07.2023
А Россия еще есть юридически?
А Россия еще есть юридически?
14.07.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава Дагестана решил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион в Махачкале (0)
Возраст пребывания в запасе увеличен на пять лет (0)
США готовят санкции против Киргизии (0)
Король игрушек и король бакланов (0)
Жертвами войны являются только 0,1 процента украинских беженцев (8)
Суд отменил решение об изъятии у семьи ипотечной квартиры (8)
В Угличе задержали террористку (9)
Украину не примут в ЕС в ближайшие лет сто (63)
Молотов против Ленина (14)
В Одессе сообщили о повреждении объектов портовой инфраструктуры (28)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss