Возраст пребывания в запасе увеличен на пять лет

Госдума в окончательном чтении приняла закон о повышении срока пребывания в запасе на пять лет. Предельный возраст для военнообязанных первого разряда повышается с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50 лет, третьего — с 50 до 55 лет. Также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве.

Принятый закон устанавливает, что для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет, для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет, а для имеющих иные звания — 55 лет.

Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для высших офицеров сохраняется на уровне 70 лет.

Закон есть закон, по вопросы остаются.

Скажем, средняя продолжительносить жизни мужчин в России около 66 лет. Для высших офицеров, к которым, кстати, относятся не только генералы, но и полковники, мобилизационный резерв становится "жизнью после жизни".

Но реально по состоянию здоровья служить в действущей армии подавляющее большинство российских мужчик преклонного возраста просто не могут. Что толку считать их действующим резервом, если они не действуют по объективным причинам. И никакая медкомиссия их к службе не допустит все равно.

А.Б.