Глава Дагестана решил переименовать названный в честь Исинбаевой стадион в Махачкале

Сергей Меликов осудил «сделанные из-за кордона» заявления олимпийской чемпионки. «В честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», — заключил глава республики.

А зачем вы называете что-то при жизни человека его именем? Это ведь запрещено вообще-то - жизнь идет, человек совершает поступки, не всегда совместимые со статусом героя...

Хотя Исинбаева, кажется, ничего противозаконного не совершала. Уехала в Испанию - так имеет право. Сделала какие-то заявления? Так на собственное мнение она тоже имеет право. Все это есть в Конституции РФ, которую Исинбаева, правда, по ее же признанию, не читала...

Но что она такого совершила, что стадион ее имени надо срочно переименовывать?

Мне кажется, пора и называть стадионы и прочие улицы чьими-то именами, и переименовывать нужно только через плебисцит. Это тоже нашими законами предусмотрено.

А вот так вот, по принципу "оказался наш отец не отцом, а сукою", не стоило бы...

А.Б.