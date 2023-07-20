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Московский листок

Патриарх призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши

Опубликовано 20.07.2023 в разделе комментариев 0

церковь рпц кирилл
Патриарх призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши

Патриарх Кирилл призвал духовенство отказаться от раздражающей роскоши. Об этом он заявил на Архиерейском совещании в Московской духовной академии.

«Не должно быть вычурной и раздражающей роскоши. Тем более в нынешнее время, когда вся страна предпринимает усилия и ограничивает себя, жертвуя ради ближних», — подчеркнул патриарх.

Тут и не поспоришь, роскошь священнослужителей не должна раздражать паству. Но, надо понимать, проблема существует, раз патриарх ее озвучил.

И озвучил на Архиерейском совещании, то есть там были епископы. Епископ - всегда монах... Откуда у монаха роскошь, тем более - раздражающая? 

Теоретически монах живет в келье, питается скудно, одевается скромно... Теоретически. В реальности еще со средних веков повелось иначе. Многие, скажем, были в Ростове Великом, в кремле. Но только то, где вы были - не кремль, а резиденция митрополита, а остатки кремля - это куча камней неподалеку.

А усадьба митрополита совсем на келью не похожа.

Да и наш патриарх монашествует не сильно скромно. Чего стоит только одно "чудо с часами"...

Да и в целом патриарх явно не бедствует, ну а епископы с него и берут пример, с кого ж еще...

А.Б.



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